從教室走進國稅局 台東高商學子用專業服務報稅民眾

115年度綜合所得稅申報作業日前順利完成，國立台東高商再度與財政部南區國稅局台東分局合作，遴選多位高三學生組成「納稅服務隊」，於日前報稅期間分梯次進駐服務，協助民眾辦理綜所稅申報，以專業與熱忱贏得不少鄉親肯定。

學校，參與服務的學生均來自相關科別，除具備資訊操作能力外，也在正式上線前完成國稅局安排的勤前講習，學習最新稅務規定、申報流程及服務技巧，為報稅季做好充分準備。

報稅期間，學生在國稅局人員指導下，協助民眾操作網路申報系統、填寫申報資料、查詢所得與扣除額資訊，並提供基礎稅務諮詢服務。面對報稅人潮，學生們耐心引導民眾完成申報程序，不僅提升作業效率，也減少民眾等待時間。

不少前來報稅的民眾表示，學生服務態度親切，操作系統相當熟練，遇到問題也能即時協助處理，讓報稅流程更加順暢。

實習主任歐佩芬指出，納稅服務不只是專業技能的實作，更是職場經驗與服務精神的養成。學生透過第一線服務，學習與民眾溝通應對，也進一步了解稅務制度與社會運作模式，收穫遠超過課堂所學。

參與服務的學生也分享，透過實際協助民眾報稅，深刻體會到公務體系的工作內容與責任，也更能理解家長平日工作的辛勞，對未來職涯規劃有很大幫助。

校長林明錚表示，台東高商長期重視技職教育與實務接軌，希望透過與國稅局合作，讓學生將課堂所學轉化為服務社會的能力。此次納稅服務隊圓滿完成任務，不僅展現學生專業素養，也充分體現「學以致用」的教育成果。

隨著今年報稅季告一段落，校方期待未來持續與國稅局合作，提供學生更多實務歷練機會，同時協助民眾享有更便利的報稅服務。