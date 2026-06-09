海大攜手產業界培育國際物流領域人才 6名學生獲頒1至3萬元獎學金
國立台灣海洋大學今天舉辦「NX台灣國際物流育才／物流專題獎學金」頒獎典禮，感謝NX台灣國際物流與海大攜手，透過專題研究對國際物流趨勢及新技術運用提出觀點，培育兼具創新思維與實務能力的優秀人才投入國際物流領域 。
海大表示，NX台灣國際物流自107學年度起，每年提供海大海運暨管理學院12萬元獎學金，期望協助家庭經濟弱勢之學生專注學業、朝向國際物流領域發展 。
NX台灣國際物流為日本規模最大物流集團NIPPON EXPRESS，在台投資成立的子公司 。NX台灣國際物流董事長兼總經理川本勝，今天率領主管團隊到海大頒獎 ，展現企業對產學合作與人才培育的高度重視。
海大校長許泰文感謝川本勝長年的支持 ，並期望獲獎學生延續研究熱忱，未來將所學回饋社會與海運領域 。
川本勝鼓勵學生以獲獎為契機，繼續保持探索精神、持續學習，期待學生們未來能成為引領台灣乃至全球物流業界的領導者，同時承諾與海大持續攜手合作，共同推動學術與產業發展。
6名獲獎學生都以英文進行簡報，展現接軌國際的溝通實力與流利外語能力，並深入剖析自身的研究核心與學習心得。
今年「育才」助學金」獲獎學生為運輸科學系學生林如翊和郭采綸、航運管理學系學生羅昱宸，每獎學金2萬元 。
「物流專題」獎學金獲獎學生為航運管理學系大學部學生黃秀月，以「碳稅及碳交易對半導體供應鏈的影響──以台灣半導體為例」榮特優獎學金3萬元。航運管理學系碩士研究生白氏秋草以「永續航運實務對海運貨物承攬業忠誠度之影響」榮獲優等獎學金2萬元。航運管理學系碩士班研究生楊絜伃，以「物流服務當日配送重要因素分析」獲佳作獎學金1萬元。
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