免赴台考照！金大觀光系引進五大認證 67人應試、47人一次過關

考照免赴台！國立金門大學觀光管理學系持續推動專業證照制度，日前在校內綜合大樓電腦教室舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，整體到考率達95.71%，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%，展現學生在觀光實務及資訊應用領域的學習成果。

此次辦理的認證項目包括民宿管家檢定認證、旅遊行程設計師認證、旅館管理專業人員認證銀階、國民旅遊領團人員認證及TQC中文輸入認證等五項專業證照。其中，旅館管理專業人員認證銀階及TQC中文輸入認證通過率均達百分之百，旅遊行程設計師認證通過率也達87.5%，顯示學生在旅宿管理、行程規劃及資訊技能方面具備扎實基礎。

觀光管理學系主任蔣光明表示，觀光產業相當重視實務能力與專業證照，系上長期推動「課程學習、職能認證、校外實習、就業接軌」四軸整合人才培育模式，將證照內容納入課程設計，並透過考前輔導、題庫演練及讀書會等方式，協助學生提升應試能力，強化未來就業競爭力。

蔣光明指出，系上成立「職能培訓與認證中心」後，持續將各項專業認證引進金門辦理，讓學生不必舟車勞頓赴台考照，不僅降低成本，也落實在地培育觀光人才的目標。

為進一步協助學生挑戰國家考試，觀光管理學系預計於115學年度成立第一屆「領隊導遊菁英班」，結合專業師資、考照讀書會、題庫解析及模擬測驗等培訓機制，協助學生取得導遊與領隊證照，培養兼具理論與實務能力的專業人才。

金門大學表示，未來將持續深化產學合作與職能認證制度，透過專業課程、實務訓練及證照輔導三大策略，培育符合產業需求的觀光人才，為金門觀光產業注入更多優質人力。

國立金門大學觀光管理學系持續推動專業證照制度，日前在校內綜合大樓舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%。圖／金大提供