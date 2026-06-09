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免赴台考照！金大觀光系引進五大認證 67人應試、47人一次過關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學觀光管理學系日前在校內綜合大樓舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%。圖／金大提供
國立金門大學觀光管理學系日前在校內綜合大樓舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%。圖／金大提供

考照免赴台！國立金門大學觀光管理學系持續推動專業證照制度，日前在校內綜合大樓電腦教室舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，整體到考率達95.71%，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%，展現學生在觀光實務及資訊應用領域的學習成果。

此次辦理的認證項目包括民宿管家檢定認證、旅遊行程設計師認證、旅館管理專業人員認證銀階、國民旅遊領團人員認證及TQC中文輸入認證等五項專業證照。其中，旅館管理專業人員認證銀階及TQC中文輸入認證通過率均達百分之百，旅遊行程設計師認證通過率也達87.5%，顯示學生在旅宿管理、行程規劃及資訊技能方面具備扎實基礎。

觀光管理學系主任蔣光明表示，觀光產業相當重視實務能力與專業證照，系上長期推動「課程學習、職能認證、校外實習、就業接軌」四軸整合人才培育模式，將證照內容納入課程設計，並透過考前輔導、題庫演練及讀書會等方式，協助學生提升應試能力，強化未來就業競爭力。

蔣光明指出，系上成立「職能培訓與認證中心」後，持續將各項專業認證引進金門辦理，讓學生不必舟車勞頓赴台考照，不僅降低成本，也落實在地培育觀光人才的目標。

為進一步協助學生挑戰國家考試，觀光管理學系預計於115學年度成立第一屆「領隊導遊菁英班」，結合專業師資、考照讀書會、題庫解析及模擬測驗等培訓機制，協助學生取得導遊與領隊證照，培養兼具理論與實務能力的專業人才。

金門大學表示，未來將持續深化產學合作與職能認證制度，透過專業課程、實務訓練及證照輔導三大策略，培育符合產業需求的觀光人才，為金門觀光產業注入更多優質人力。

國立金門大學觀光管理學系持續推動專業證照制度，日前在校內綜合大樓舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%。圖／金大提供
國立金門大學觀光管理學系持續推動專業證照制度，日前在校內綜合大樓舉辦五項專業認證考試，共吸引70人報名、67人應試，最終共有47人順利取得證照，整體通過率達70.15%。圖／金大提供

金門大學 觀光

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