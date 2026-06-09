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文藻志工跨海送暖馬國 英語陪伴計畫獲總統表揚

中央社／ 高雄9日電

文藻外語大學志工團英語陪伴計畫成果8日獲總統賴清德表揚。文藻大學推動大學社會責任計畫，藉由線上英語教學協助馬來西亞伊班族原住民學童，透過語言拓展國際視野。

文藻外語大學今天發布新聞稿表示，大學社會責任計畫（USR）團隊透過基督教芥菜種會媒合，自114年前往砂勞越當地的小學服務，以英語教育，結合環境永續（SDGs）及健康促進等，設計互動課程、團體活動及文化交流內容，協助當地學生在跨文化情境中學習英語。

文藻外大表示，本學期有13名學生志工參與，成員來自英文、法文、日文及翻譯等系所，目前志工團已完成18次線上課程，逐步建立跨國教育陪伴模式，協助當地原住民學童學習語言並拓展國際視野；文藻志工團隊昨天在總統府接受賴總統接見表揚。

校方指出，國際企業管理系副教授廖俊芳擔任總計畫主持人，砂勞越課程由英文系教師兼原住民資源中心主任張純華規劃，並由翻譯系副教授陳虹秀及外語教學系副教授藍美華共同支援，整合跨系專業資源建構遠距教學模式。

「教育力量來自真誠陪伴與持續連結」，參與學生分享，原本以為是單純教導英文，後來發現陪伴比教學進度更重要。經過長期互動後，逐漸理解教育不只是知識傳遞，更是關係建立與生命交流，也重新認識國際志工服務的意義。

代表參與總統接見的志工總召李忻恩表示，與各國青年交流時，深刻感受到台灣在政府及學校支持下推動青年國際服務的資源珍貴，未來將持續以謙卑與學習態度投入跨文化教育，讓語言成為連結世界的重要橋梁。

文藻外大指出，今年暑假在教育部青年發展署「青年海外志工服務隊計畫」支持下，將有7名學生及2名教師前往砂勞越展開首次實體營隊服務，深化教育陪伴與文化交流，並將線上建立的互動關係延伸至實體合作。

張純華表示，偏鄉地區設備與基礎建設不足，是線上教學最大挑戰，曾遇停電、網路不穩及設備不足等情況，部分學生甚至需共用筆電上課。團隊目前正規劃募集行動投影機及音響設備，希望改善當地學習條件，讓教育陪伴持續不中斷。

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