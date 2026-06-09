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台大期末考周停電！學生摸黑開手機手電筒考試 校方：已復電

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台大今天上午發生停電，由於正值期末考周，不少學生紛紛在網上抱怨。記者陳正興／攝影
台大今天上午發生停電，由於正值期末考周，不少學生紛紛在網上抱怨。記者陳正興／攝影

台灣大學今天上午發生停電，由於適逢期末考周，不少學生「摸黑考試」怨聲連連。對此，台大表示，今天上午9時30分左右，因高壓開關跳脫，造成停電，經緊急搶修後，已於中午12時左右恢復正常供電。

台大正值期末考周，今天上午卻傳出停電，有學生在社群平台Threads發文表示，考試時間長達2個多小時，但「只有前5分鐘有燈」，並貼出現場照片，畫面顯示教室內一片昏暗，不少學生拿出手機開啟手電筒照明，一手持手機、一手作答，在停電情況下完成考試。還有學生抱怨只能摸黑考試，「考到流汗，快中暑」。

對此，台大總務處稍早發布公告指出，今天上午約9時30分，第一學生活動中心、圖書資訊學系館、綜合教學館及農藝館等館舍，因高壓開關跳脫發生停電。經相關人員緊急查修及復電作業後，上述館舍已於中午12時左右恢復正常供電。

台大總務處表示，若各館舍後續仍有供電異常情形，可向配電室反映，將由總務處同仁前往協助確認與處理。

台大 台灣大學 停電 期末考

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