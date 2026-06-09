破解防曬機能服飾成長密碼 國立臺北商業大學奪商務大數據創新競賽冠軍

「第四屆全國商務大數據創新競賽」日前於中原大學金榮商學講堂舉行總決賽，本屆吸引全國超過百組學生隊伍參與，最終由14組隊伍晉級決賽。國立臺北商業大學「數據獵人」團隊以作品「極端氣候下的防曬商品銷售革命：運用KEYPO輿情指標破解機能服飾流量密碼」奪得冠軍，展現學生運用大數據分析極端氣候、消費需求與品牌營運策略的實戰能力。

本屆競賽由教育部智慧創新關鍵人才躍升計畫指導，中原大學教務處、中原大學商學院、全球台商研究中心主辦，並由大數據股份有限公司合辦。總決賽邀請大數據(股)公司營運長蔣志薇、醒吾科技大學副校長鍾志明、世新大學資訊管理學系林宏遠教授擔任評審，從資料應用能力、議題洞察深度、商業可行性、簡報表達與專案管理等面向進行評選。

中原大學教務長李正文指出，商務大數據創新競賽不只是學生應用數據工具的成果展示，更是培養跨域問題解決能力的重要場域。透過產學合作與實務導向的競賽設計，也讓學生在學習過程中提前接軌產業需求，展現高教培育智慧創新人才的成果。

大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，今年參賽作品展現學生對產業議題的高度敏銳度，從極端氣候下的機能服飾銷售預警、AI詐騙風控、民生物價恐慌指數，到盲盒消費、Z世代旅遊與品牌社群韌性，皆能運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提出具體觀察與行動建議，讓數據分析的價值除了看見趨勢，更能協助企業提前判斷風險、掌握機會，將洞察轉化為決策行動。

從聲量到銷量

大數據(股)公司

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國立臺北商業大學「數據獵人」團隊打造防曬商品預警模式奪冠

本屆「全國商務大數據創新競賽」冠軍由國立臺北商業大學「數據獵人」團隊以作品「極端氣候下的防曬商品銷售革命：運用KEYPO輿情指標破解機能服飾流量密碼」奪得。

團隊以防曬機能服飾品牌UV100為研究對象，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的聲量趨勢、氣候變數與企業銷售數據，提出「輿情、氣候、銷售」三軌洞察預警模式。報告指出，在極端高溫、午後雷陣雨與戶外活動增加的情境下，傳統依賴去年銷量進行備貨的模式，已難以回應快速變動的市場需求。

團隊分析發現，防曬機能服飾需求已從戶外運動延伸到通勤、騎車、上班、旅遊等日常場景；同時，氣溫上升與防曬商品銷售具有明確正向關聯，社群聲量也能作為品牌庫存調度與行銷操作的前導訊號。團隊進一步提出以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的聲量觀察作為「領先指標」，搭配氣候預報與銷售模型，協助品牌提前掌握高溫商機、降低庫存風險，並透過KOL口碑、專業醫師背書與討論區素人實測，將短期流量轉化為長期品牌信任。

從社群詐騙到品牌韌性

大數據(股)公司

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學生以KEYPO解讀市場變化

亞軍作品則分別聚焦AI詐騙風控與民生物價預警。中原大學「風控哨兵」團隊以「預判你的預判，用大數據與AI風控，逆襲高智商詐騙產業鏈」為題，運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析社群詐騙、AI詐騙與資安詐騙，將詐騙拆解為社群引流、AI偽冒與資安金流三段式產業鏈。團隊指出，詐騙已從單點事件演變為結合平台演算法、生成式AI、深偽技術與虛擬資產金流的複合型風險，因此企業與金融機構應從事後補救轉向主動預警。

另一組亞軍長庚大學EMBA「PIT Team」提出「PIT即時民生恐慌指數」，試圖補足CPI與消費者信心指標的決策落差。團隊以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體資料為基礎，整合民生物價、供給衝擊、媒體熱度、社群焦慮與宏觀因子，建立可即時追蹤、可歸因、可預警的民生決策指標，並延伸應用至零售備貨、政府平穩物價、餐飲採購與金融風控等場景。

大數據(股)公司

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季軍作品則橫跨潮流消費、旅遊服務與航空品牌管理。致理科技大學「再買一盒就好」團隊以「你買到的是快樂還是後悔？盲盒熱潮下的消費落差與衝動機制」為題，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體資料與問卷調查，解析消費者在「抽中驚喜」與「期待落空」之間的情緒落差，指出盲盒消費已從單純購買商品，轉向追求拆盒刺激、社群認同與情緒補償的體驗型消費。

中原大學「臣妾做不到啊」團隊以「Z世代的旅遊觀」為題，指出年輕族群的旅遊決策已從主動搜尋轉向社群啟發，Threads、小紅書、Instagram Reels與TikTok等平台成為旅遊靈感的重要來源。團隊進一步分析旅行社面對去中心化輿論與OTA衝擊下的轉型挑戰，提出「負評避雷針」、「領隊實測」與「動態優化」三大機制，協助旅行社從販售制式景點，轉向經營價值共鳴與透明社群關係。

臺北醫學大學團隊則以「當信仰成為防盾：大數據揭示星宇航空的精品化策略與社群韌性」獲得季軍。團隊分析精品化策略、明星合作與品牌人格化如何形塑高黏著社群，星宇航空成功讓飛行本身成為一種期待，但高度仰賴創辦人形象也可能帶來單一風險來源，因此建議品牌導入分層曝光策略，並結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體建立觀測機制，在負面聲量或P/N值異常波動時，即時判斷是否主動回應。

本屆競賽作品橫跨機能服飾、金融防詐、民生物價、潮流消費、旅遊服務與航空品牌等領域，充分展現學生將數據工具應用於真實商業情境的能力。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，學生得以從海量網路資料中萃取市場訊號，進一步轉化為產品策略、品牌溝通、風險預警與營運決策，展現商務大數據教育與產業實務接軌的成果。

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