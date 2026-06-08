不只輔大水樂園？雨彈狂炸雙北「東吳水師再現 」 學生無奈：東吳有自己的黃河

受到滯留鋒面與西南氣流雙重夾擊，全台各地暴雨成災，氣象署今（8）日下午針對台北市雙溪發布災防告警，而位於外雙溪的東吳大學首當其衝，校園再度被大水吞噬，社群平台threads也瞬間被災情影片淹沒，除此之外，雙北多處校園和低窪路段都出現積水的情況。

面對雨彈強力轟炸，東吳大學的學生紛紛在社群平台上分享校內情況，一位網友從高樓層拍下校內慘況，只見整個操場淪為一片汪洋，幾輛汽車開進校園時還掀起陣陣水波，積水深度直逼半個輪胎高。見此，原PO也忍不住感嘆：「東吳水師沒在跟你五四三，學弟妹可以開船上學了」。

另一位學生也發布影片，畫面中，整條校園道路全被混雜著泥沙的滾滾黃水淹沒，連路邊的水溝蓋都像噴泉般不斷冒出雨水，面對滿地泥濘，被困在階梯上進退兩難的學生只能無奈直呼：「東吳有自己的黃河。」

影片曝光後，不只在threads上掀起網友的熱烈討論，更勾起無數東吳校友的「創傷回憶」，湧入留言嗨喊：「東吳水師，發功！」、「過了多年還是會淹出一條黃河」、「我大東吳水師不是喊假的」、「身為東吳畢業時遇到暴雨的前輩，只能說這就是人生」。

事實上，「東吳水師」的稱號流傳已久，由於東吳大學每逢大雨就容易淹水，學生們便借用歷史上三國時代「東吳」最精銳的水軍部隊（水師）這個雙關梗，幽默自嘲學校「又淹水了」，這場災情讓「東吳水師」的名號再度翻紅。

然而，這波大雨受災戶可不只有東吳大學，雙北各個大專院校接連傳出災情，像是靠近山邊的政治大學、文化大學都因雨勢過大導致校園嚴重積水；而過去每逢暴雨必變身「輔大水上樂園」的輔仁大學這次也沒缺席。學生們紛紛在threads上分享校內情況，苦中作樂，用自嘲面對這場突如其來的暴雨。

網友們拍下東吳大學校內淹水的慘況，汽車開進校園時掀起陣陣水波，積水深度直逼半個輪胎高。圖／網友@toby_ps21、@xuan_o823授權提供