中央大學與金屬中心合作 共推綠能科技研發

中央大學今天與金屬工業研究發展中心簽署「前瞻綠能合作備忘錄」，結合學術研究能量與產業資源，共推綠能科技研發、人才培育及技術應用，打造兼具創新與永續發展的合作平台。

中央大學發布新聞稿表示，簽署儀式由中央大學校長蕭述三與金屬中心董事長劉嘉茹代表簽署，合作技術涵蓋多項前瞻綠能與永續科技領域，包含能源資通訊與智慧電網、電力系統與量測技術、新世代氫能與儲能技術、再生能源應用與熱能分析、高分子與多孔性功能材料開發、微流道感測技術，以及循環經濟與碳轉化技術等。

同時也將結合氣象與環境科學研究，強化能源系統與氣候環境的整合應用，並強化台灣在全球綠能產業鏈中的競爭力。

蕭述三致詞表示，中央大學長期深耕能源、材料、電機與環境等跨域研究領域，具備完整研發能量與人才培育基礎，期盼藉由合作，深化學界與法人機構的鏈結，促進技術落地與產業化應用，期望透過資源整合與跨域合作，為台灣能源轉型與永續產業發展注入新動能。

劉嘉茹指出，面對全球能源結構快速變化，唯有結合學界的創新研發與法人機構整合推動能力，才能有效加速綠能技術發展與應用落實。未來雙方將透過共同研究、技術交流、專案合作及人才培訓等方式，建立長期穩定合作關係，共同推動淨零永續與綠色科技發展。