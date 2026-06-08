東吳資科系辦智慧自走車競賽 檢測AI應用能力
因應AI機器人發展趨勢，東吳大學資料科學系將於23日舉辦「JETBOT機器學習道路識別競賽」，透過智慧自走車實作競賽，培養學生機器學習、電腦視覺與智慧機器人應用能力。
東吳大學今天發布新聞稿指出，隨著2026台北國際電腦展（COMPUTEX）聚焦AI基礎建設、實體AI與機器人應用，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳也於演講中揭示Vera Rubin新世代架構及智慧機器人布局，顯示AI正從生成式應用，走向能感知環境、理解情境並執行任務的實體世界。
呼應此科技發展趨勢，東吳大學巨量資料管理學院資料科學系將與CAVEDU教育團隊，於23日共同舉辦「JETBOT機器學習道路識別競賽」，透過智慧自走車實作競賽，培養學生機器學習、電腦視覺與智慧機器人應用能力。
競賽以NVIDIA JetBot智慧自走車為平台，參賽隊伍需透過影像蒐集、資料標註、模型訓練、系統部署與道路測試等流程，建構道路識別模型，使JetBot能自主辨識道路環境，並完成指定賽道挑戰；競賽內容不僅著重程式設計與模型訓練，更強調AI從資料到應用落地的完整歷程。
主辦單位表示，期望透過任務導向與競賽式學習，引導學生理解電腦視覺、深度學習、邊緣運算與智慧自駕技術，在團隊合作中培養問題解決、系統整合及創新應用能力；依規定完成報名的隊伍，均可獲得參賽證明，競賽前3名隊伍可獲頒獎品及獎勵。
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