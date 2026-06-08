快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

東吳資科系辦智慧自走車競賽 檢測AI應用能力

中央社／ 台北8日電

因應AI機器人發展趨勢，東吳大學資料科學系將於23日舉辦「JETBOT機器學習道路識別競賽」，透過智慧自走車實作競賽，培養學生機器學習、電腦視覺與智慧機器人應用能力。

東吳大學今天發布新聞稿指出，隨著2026台北國際電腦展（COMPUTEX）聚焦AI基礎建設、實體AI與機器人應用，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳也於演講中揭示Vera Rubin新世代架構及智慧機器人布局，顯示AI正從生成式應用，走向能感知環境、理解情境並執行任務的實體世界。

呼應此科技發展趨勢，東吳大學巨量資料管理學院資料科學系將與CAVEDU教育團隊，於23日共同舉辦「JETBOT機器學習道路識別競賽」，透過智慧自走車實作競賽，培養學生機器學習、電腦視覺與智慧機器人應用能力。

競賽以NVIDIA JetBot智慧自走車為平台，參賽隊伍需透過影像蒐集、資料標註、模型訓練、系統部署與道路測試等流程，建構道路識別模型，使JetBot能自主辨識道路環境，並完成指定賽道挑戰；競賽內容不僅著重程式設計與模型訓練，更強調AI從資料到應用落地的完整歷程。

主辦單位表示，期望透過任務導向與競賽式學習，引導學生理解電腦視覺、深度學習、邊緣運算與智慧自駕技術，在團隊合作中培養問題解決、系統整合及創新應用能力；依規定完成報名的隊伍，均可獲得參賽證明，競賽前3名隊伍可獲頒獎品及獎勵。

黃仁勳 東吳大學 COMPUTEX 機器人 AI

延伸閱讀

陽明交大無人潛水艇參與國際賽 驗證水下感測導航

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

趨勢觀察／聯發科總經理陳冠州 代理 AI 商機大爆發

中原大學商設系攜手中華汽車 畢業作品展現AI設計實力

相關新聞

普立茲獎得主政大開講 籲嚴守新聞與假影像界線

曾四度獲普立茲獎的調查記者大衛．巴斯托受邀到政大演講，他提到，台灣身處錯假訊息與資訊戰的高風險環境，新聞工作者應謹慎區分...

嘉大開設洋香瓜植物醫學進階課 產官學教農友搶攻「頂級綠金」

精緻洋香瓜經濟價值高，但栽培過程易受氣候與病蟲害影響。嘉義大學農業推廣中心與農民學院合作，將在7月15日至7月17日開設植物醫學理論與實務進階選修班課程。

65歲重返校園完成社工夢 美和科大授勳勉畢業生投入助人行列

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。