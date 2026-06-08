普立茲獎得主政大開講 籲嚴守新聞與假影像界線

曾四度獲普立茲獎的調查記者大衛．巴斯托受邀到政大演講，他提到，台灣身處錯假訊息與資訊戰的高風險環境，新聞工作者應謹慎區分新聞與假影像間的界線，維護與閱聽人的信任關係。

政治大學今天發布新聞稿指出，由政治大學魏明光卓越發展基金主辦的專題講座，近日邀請曾四度獲得普立茲獎的資深調查記者大衛．巴斯托（DavidBarstow）首度來台演講，與政大師生分享他對新聞公共使命的信念。

巴斯托曾任「紐約時報」調查記者超過20年、現任美國加州大學柏克萊分校教授，曾因揭露美國總統川普家族財務與稅務醜聞獲2019年普立茲獎。中央通訊社社長胡婉玲也出席演講現場，讚揚巴斯托的職涯如同調查報導教科書，期待聽見他對新聞自由與調查報導困境的觀察。

在演講中，巴斯托首先回顧早期在「紐約時報」調查美國德州鑄鐵水管工廠的經驗，他訪問一名工作40年的工人，得知公司為維持產能並削減人力，導致生產線工人因不敢離開崗位，被迫在工作中尿在褲子裡。

巴斯托表示，這份調查讓他深刻理解，調查報導不只是揭露錯誤，更是在民主社會中「向權力說出真相」；每一次記者揭露企業、政府或其他權力結構中的不當作為，都是在重新確認獨立新聞在民主制度中的位置。

面對調查記者可能遭遇的法律壓力、騷擾與安全威脅，巴斯托強調，記者不能獨自面對權力，近年國際間越來越多調查報導採協作模式，讓多名記者共同處理敏感題材，並共享筆記、文件、資料與訪談紀錄，這種互相支援的社群，是讓調查報導持續存在的重要力量。

面對生成式AI興起，巴斯托也示警，若觀眾無法相信螢幕上的AI人物與影像是真實的，便很難再信任新聞報導的其他內容，尤其台灣正身處錯假訊息與資訊戰的高風險環境，新聞工作者更應謹慎區分新聞與假影像之間的界線，全力維護與閱聽人之間的信任關係。