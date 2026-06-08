陽明交大研發智慧表面魔鏡 精準反射助訊號不卡
陽明交大團隊研發「可重構智慧表面裝置」，就像一面魔鏡可即時判斷訊號來源與使用者相對位置，將原本分散或被阻擋的訊號，精準反射並導向手機或裝置，讓訊號不卡關。
陽明交通大學今天發布新聞稿指出，人手一機的時代，追求穩定且高效率的通訊已是基本需求，當轉個彎或走進房間時，發現網路通訊開始收訊不良，這不是網路慢，而是訊號被牆壁建物擋住。
陽明交大電信工程研究所副教授余俊宏帶領團隊運用專利技術研發「可重構智慧表面裝置」，可把訊號精準反彈到手機上，有效減少訊號延遲與干擾，在複雜環境中維持穩定連線品質，大幅提升眾多使用者同時連線時的通訊品質，例如人潮密集的車站、演唱會或大型活動現場。
余俊宏說明，可以把這個裝置想像成一面魔鏡，能即時判斷訊號來源與使用者相對位置，將原本分散或被阻擋的訊號，精準反射並導向手機或裝置，這面魔鏡能讓訊號不再撞牆消失，反而是讓牆面變成傳球的隊友，讓網路又快又穩。
此技術還可結合衛星通訊系統，透過智慧反射將衛星訊號精準傳送至地面使用者，有效改善偏遠地區與災害應變情境下的訊號覆蓋不足問題，提升通訊服務的可靠性與即時性，讓偏鄉地區能享有更順暢的網路服務，對於緊急救援、遠距醫療及偏鄉教育等應用具重要意義。
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