嘉大開設洋香瓜植物醫學進階課 產官學教農友搶攻「頂級綠金」

精緻洋香瓜經濟價值高，但栽培過程易受氣候與病蟲害影響。嘉義大學農業推廣中心與農民學院合作，將在7月15日至7月17日開設植物醫學理論與實務進階選修班課程。

嘉大農業推廣中心表示，課程核心聚焦於預防勝於治療的作物健康管理架構，透過產官學界研發量能，強化農友科學化田間管理與臨床診斷技術，即日起開放線上報名至6月21日止。

本次課程針對洋香瓜生理特性與病蟲害管理，規畫11大核心學術專題，邀請農業部轄下試驗單位、產業界代表及植醫學系教授授課。台南區農業改良場研究員黃圓滿將解析品種特性與生育關鍵期管理；分場長黃瑞彰講授植物營養診斷與精準肥培；農業藥物試驗所助理研究員戴肇鋒、研究員黃莉欣剖析藥劑作用機制，落實精準用藥。

課程並落實田間診斷技術，由嘉大植物醫學系教授林明瑩與助理教授林志鴻指導病蟲害診斷鑑定，透過顯微鏡鏡檢、外觀病徵辨識及流行病學分析，協助農友將理論轉化為生產力。另外，課程也邀請青農大原山農場場長周慶原示範產業實務。課程費用3200元，包含餐費、保險、講義及小禮，報名詳情可洽嘉大農業推廣中心。

露菌病之洋香瓜葉片。圖／嘉義大學提供

嘉大植物醫學系助理教授林志鴻為大家介紹洋香瓜病害的管理技術。圖／嘉義大學提供

課程將由專業的教授帶領學員以一人一機的顯微鏡觀看病蟲害特徵。圖／嘉義大學提供

嘉大植物醫學系教授林明瑩將介紹洋香瓜蟲（蟎）害的管理技術。圖／嘉義大學提供