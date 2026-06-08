快訊

法網／五盤大戰登頂 澤瑞夫終結30年等待奪生涯大滿貫首冠

伊朗4波飛彈攻擊以色列…川普急喊夠了 警告內唐亞胡別報復

梅雨滯留鋒面來了！今起一周防致災性大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲重返校園完成社工夢 美和科大授勳勉畢業生投入助人行列

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
美和科大夜二技社工系畢業生林彩興（右二）來自高雄美濃，雖然年逾65歲，兩年前決定重返校園，雖然是班上最最年長，充滿學習動力，畢業後未來盼能結合所學，投入社區關懷據點服務。圖／讀者提供
美和科大夜二技社工系畢業生林彩興（右二）來自高雄美濃，雖然年逾65歲，兩年前決定重返校園，雖然是班上最最年長，充滿學習動力，畢業後未來盼能結合所學，投入社區關懷據點服務。圖／讀者提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。

授勳典禮由美和科大民生學院院長暨社會工作系主任李昭憲主持，副校長劉至一、進修部主任陳志明、屏東縣府長照處副處長田禮芳到場參與。

畢業生依序接受師長授勳，象徵社會工作專業精神與責任的傳承。全體畢業生並共同宣讀社會工作專業誓詞，展現維護服務對象權益、恪守專業倫理及實踐社會正義堅定決心。

夜二技社工系畢業生林彩興來自高雄美濃，雖然年逾65歲，仍決定重返校園，雖然是班上年紀最長的，充滿學習動力，畢業後未來盼能結合所學，投入社區關懷據點服務。

李昭憲說，社會工作是兼具專業知能與人文關懷的重要志業。面對高齡化、長期照顧需求增加及多元社會問題挑戰，社會工作者肩負促進社會公平正義、連結社會資源及提升民眾福祉的重要責任。期許畢業生秉持助人自助的專業價值與服務熱忱，在未來工作崗位上發揮所長，為社會帶來正向改變。

美和科大表示，授勳典禮象徵專業責任承接，更彰顯社工系培育優質社會工作人才的重視。畢業生們帶著師長期許與社會的期待，投入各項社會服務工作，以專業與熱忱實踐助人使命，建構更溫暖、更具包容力的社會持續努力。

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供
屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供
屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供
屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供
屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

社工 科大 屏東

延伸閱讀

電子狗領軍走紅毯 瑞芳高工畢業典禮吸睛登場

畢業禮包開箱超羨慕 雲林、彰化88校獨有「媽祖獎」

中山大學後醫首屆畢典 未來將投入偏鄉離島醫療

高雄大學、中山高中簽MOU 攜手培育跨域人才

相關新聞

65歲重返校園完成社工夢 美和科大授勳勉畢業生投入助人行列

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。

元智大學畢典 校長：培養AQ AI協作能力維持競爭優勢

元智大學昨晚在桃園市校區舉辦畢業典禮，校長廖慶榮致詞談及AI發展趨勢，指出AI雖將取代部分重複性工作，但同時也將創造更多高階技術與跨域人才需求。

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

大學招生已延伸到年輕人社群第一線，教授現身「海巡」，到處留言「毛遂自薦」，希望能精準攔截目標學生。不過，不少大學教師坦言，要走到這一步，心理上要跨過很多坎。 同校系所間也引發了搶學生的惡性競爭。有私校教師私下教導考生先填寫「假志願」再辦理轉系。這場在沉重招生壓力下，延伸至校內系所的花招與卡位戰，究竟會將高教現場帶向何種局面？

畢業即就業！中金院畢典 破70人錄取中信金職缺

中信金融管理學院昨辦大學部暨研究所畢業典禮，校方表示，中金院今年與中國信託金融控股公司合作就業媒合專案，再度繳出亮眼成績單，已超過70人確定錄取職缺，媒合率預計高達9成，中金院董事長馮寄台說，期勉學生成為具備國際競爭力的專業人才。

海洋大學畢典 校長送三句話鼓舞2403名畢業生

國立台灣海洋大學今晚舉行畢業典禮，共有2403名各級畢業生，校長許泰文以「勇於挑戰、勇於創新、勇於承擔」三句話勉勵全體畢業生，強調海洋教給人們最重要的一課，不是如何停留在港灣，而是如何航向遠方。

輔大韓籍畢業生 從只會「你好！」到前進APEC國際舞台

天主教輔仁大學今天舉行畢業典禮，其中一大亮點是2名上台致詞優秀畢業生代表。來自韓國的李丁珉剛到台灣只會說「你好！」之後逐漸培養國際視野，去年前進APEC擔任聯絡官，醫學院黃愷娣則分享參加非洲醫療服務志工團心得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。