65歲重返校園完成社工夢 美和科大授勳勉畢業生投入助人行列

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。

授勳典禮由美和科大民生學院院長暨社會工作系主任李昭憲主持，副校長劉至一、進修部主任陳志明、屏東縣府長照處副處長田禮芳到場參與。

畢業生依序接受師長授勳，象徵社會工作專業精神與責任的傳承。全體畢業生並共同宣讀社會工作專業誓詞，展現維護服務對象權益、恪守專業倫理及實踐社會正義堅定決心。

夜二技社工系畢業生林彩興來自高雄美濃，雖然年逾65歲，仍決定重返校園，雖然是班上年紀最長的，充滿學習動力，畢業後未來盼能結合所學，投入社區關懷據點服務。

李昭憲說，社會工作是兼具專業知能與人文關懷的重要志業。面對高齡化、長期照顧需求增加及多元社會問題挑戰，社會工作者肩負促進社會公平正義、連結社會資源及提升民眾福祉的重要責任。期許畢業生秉持助人自助的專業價值與服務熱忱，在未來工作崗位上發揮所長，為社會帶來正向改變。

美和科大表示，授勳典禮象徵專業責任承接，更彰顯社工系培育優質社會工作人才的重視。畢業生們帶著師長期許與社會的期待，投入各項社會服務工作，以專業與熱忱實踐助人使命，建構更溫暖、更具包容力的社會持續努力。

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供

屏東縣私立美和科技大學社工系今年有150名應屆畢業生，學校辦社工授勳典禮，期勉畢業生承接社會工作專業使命，邁向服務社會新里程碑。圖／美和科大提供