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元智大學畢典 校長：培養AQ AI協作能力維持競爭優勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學今年有240位外籍畢業生。圖／元智大學提供
元智大學今年有240位外籍畢業生。圖／元智大學提供

元智大學昨晚在桃園市校區舉辦畢業典禮，校長廖慶榮致詞談及AI發展趨勢，指出AI雖將取代部分重複性工作，但同時也將創造更多高階技術與跨域人才需求。

廖慶榮強調，未來真正不易被取代的，是能將AI融入專業領域的人才，無論工程、管理或人文社會領域，都應具備AI應用能力與程式思維。

廖慶榮勉勵畢業生，勇敢迎向AI時代，除了IQ（智商）與EQ（情商），未來更應培養AQ（AI Quotient，AI商數），也就是與AI協作的能力，唯有如此，才能在快速變動的環境中維持競爭優勢。

廖慶榮表示，元智大學近年辦學成果亮眼，這個學年度大學部100%滿招，註冊率103.13%全國公私立一般大學居冠；2026年英國泰晤士高等教育亞洲大學排名，元智176名位列前200名。

他強調，元智大學是全台首所將「AI程式語言」列為必修的大學，希望學生不僅能使用AI工具，更能理解其原理並善用AI解決問題、創造價值。

元智大學今年典禮特別邀請欣銓科技集團董事長盧志遠勉勵畢業生。他指出人生充滿各種選擇，無論就業、升學、出國或創業，都只是實現理想的途徑；真正重要的是找到內心的熱情與願意投入一生的志業。每個人都應認識自己的興趣、能力與特質，在熱忱中發揮最大價值。

盧志遠以台灣半導體產業發展為例指出，當年在資源有限、前景不被看好的情況下，仍憑藉堅持與努力成為全球關鍵力量。他鼓勵畢業生面對挫折時不要氣餒，因為當一扇門關上時，往往也有另一扇窗正在開啟。談及創業，他表示，創業應源自改變世界、實現理想的熱情，而非逃避現況，期許同學秉持「量才適性」精神，選擇最適合自己的道路，勇敢追夢、持續精進，開創精彩人生。

元智大學2163人完成學業，畢業典禮主題「未完待續／To be continued」象徵畢業並非終點，而是人生新篇章的起點。今年有240位國際學生畢業，來自越南、印度、日本、泰國、印尼、史瓦帝尼、聖露西亞及沙烏地阿拉伯等國。

來自越南、現任FCT永盛公司負責人校友陳越強，是元智國際教育成果的代表之一，他2019年就讀元智EMBA越南境外專班，畢業後鼓勵子女來台就學。兒子陳德明錄取元智管理學院英語專班，期間赴德國交換學習，今年錄取台大財務金融研究所；女兒陳明珠2024獲得多所大學獎學金，選擇元智。

陳越強表示，元智最吸引人的不僅是完善的教學資源與國際化環境，更重要的是師長的用心關懷，以及理論與實務並重的教育理念。多年來，他持續向越南親友推薦元智大學，今年更有6位親友子女申請入學。

元智大學校長廖慶榮於勉勵畢業生勇敢迎向AI時代。圖／元智大學提供
元智大學校長廖慶榮於勉勵畢業生勇敢迎向AI時代。圖／元智大學提供

元智大學畢業生在校園留下珍貴的畫面。圖／元智大學提供
元智大學畢業生在校園留下珍貴的畫面。圖／元智大學提供

元智大學越南籍校友陳越強（左）和兒子、女兒先後成為元智校友，畢業典禮中與校長廖慶榮（右）合影。圖／元智大學提供
元智大學越南籍校友陳越強（左）和兒子、女兒先後成為元智校友，畢業典禮中與校長廖慶榮（右）合影。圖／元智大學提供

元智 元智大學 桃園市

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