中原大學畢典 師長：AI世代擁抱科技保初心、自律、助人

中原大學創校71年，昨日第68屆畢業典禮3531人完成學業，校長李英明、董事長張光正勉勵畢業生在人工智慧AI與量子科技快速發展的時代，秉持全人教育精神，結合專業能力與社會關懷，勇敢迎向未來挑戰。

李英明表示，中原大學以基督信仰為立校根基，長期秉持全人教育理念，重視專業能力、品格養成與生命成長，學士班新生註冊率連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一名，辦學獲肯定，也展現卓越人才培育成效。

面對AI與量子科技帶來的產業變革，李英明勉勵畢業生勇於擁抱科技與創新，同時保有關懷他人的初心，在追求個人成就之際，也能肩負社會責任，以所學回饋社會，成為照亮世界的力量。

中原大學董事長張光正以聖經「路得記」路得與拿俄米相互扶持的故事勉勵畢業生，並指出這正體現中原大學全人教育的核心精神。他期許畢業生在AI與科技快速發展的時代，除了精進專業，也要保有愛人助人的初心，將所學轉化為服務社會的力量，在人生道路上發揮正向影響力。

桃園市長張善政也出席畢業典禮，他勉勵畢業生珍惜在中原建立的師生情誼，未來無論職涯規畫或人生抉擇，都能回到母校向師長請益，「老師不是只有今天以前是你們的老師，而是你們一輩子的老師」。

畢業典禮特別邀請中原大學物理學系講座教授、「科學人」雜誌總編輯孫維新擔任「智慧話語」主講人，他以「未來世界」為題，從醫學、太空與人工智慧三大面向，帶領畢業生探索科技發展趨勢與未來生活樣貌。

孫維新指出，唯有看見未來，才知道如何調整現在。面對AI快速普及的時代，更應保持獨立思考能力，避免過度依賴科技。他勉勵畢業生培養「自律」與「助人」兩項重要特質，選擇對自己有成就感、對社會有影響力的事情去做，在追求夢想的同時，也為世界創造更多價值。

畢業生代表、最高榮譽「全人標竿獎」特優獎得主商業設計系郭涵怡，分享自己四年前從馬來西亞來台求學的心路歷程。她回想初到台灣面臨文化差異、課業壓力與生活挑戰，但在學校師長與同學陪伴下，透過參與活動、競賽及服務學習逐步走出舒適圈，也在合作與互助過程中持續成長。中原大學不僅傳授專業知識，更透過全人教育培養學生的責任感、關懷精神，讓她在成長過程中不斷突破自我、拓展視野。

中原大學校長李英明勉勵畢業生擁抱科技創新，以專業所學回饋社會。圖／中原大學提供

中原大學邀請物理系講座教授孫維新勉勵畢業生AI時代保持思辨、自律與助人的初心。圖／中原大學提供

中原大學董事長張光正引用聖經「路得記」勉勵畢業生傳承全人教育精神。圖／中原大學提供

桃園市長張善政勉畢業生珍惜與師長建立的珍貴情誼。圖／中原大學提供