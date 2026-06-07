畢業即就業！中金院畢典 破70人錄取中信金職缺
中信金融管理學院昨辦大學部暨研究所畢業典禮，校方表示，中金院今年與中國信託金融控股公司合作就業媒合專案，再度繳出亮眼成績單，已超過70人確定錄取職缺，媒合率預計高達9成，中金院董事長馮寄台說，期勉學生成為具備國際競爭力的專業人才。
畢業生代表企業管理學系陳詠婷，已錄取法人金融儲備RM計畫。她回憶，4年前從護理系轉換跑道來到中金院，讓她真正感受到在喜歡的學校學習的快樂，連家人都看見她的改變；她分享，學校的特色課程「中信傳習」幫她建立對金融職場與專業要求的理解，「金融專業認證系列學程」則為她奠定企業金融分析與邏輯思維能力，也深化對金融業務的理解。
馮寄台董事長表示，中金院創校以來持續與中信金控深化產學合作，累計超過500名校友加入中信金控體系服務，今年適逢中國信託成立60周年，中國信託金融版圖已拓展至全球14個國家及地區，他以此勉勵畢業生，「懷抱宏大的理想與願景」、「持續精進金融專業與語言能力」、「提升人文素養」、「打開國際視野」，努力與堅持都會成為未來的重要資產。
校方表示，中金院與中信金控在今年的就業媒合專案中，中國信託商業銀行提供了法人金融儲備RM計畫、微型企業銷售人員、儲備理財專員、軟體開發工程師等職缺；中國信託綜合證券開出證券儲備菁英、徵信審核、洗錢防治等徵才需求；台灣人壽保險公司及中國信託產物保險公司也提供核保、理賠服務、系統監控工程師等職務選擇。多元的職缺讓每位中金院畢業生平均可獲得2至3個媒合機會。此外，近年雙方合作「金融專業認證系列學程」，進一步深化人才培育鏈，今年即有31名畢業生藉由學程的實習機會，通過審核轉為正職實現畢業即就業。
校長施光訓說，感謝產學合作夥伴中國信託長期投入資源支持學校發展，使產業經驗得以持續導入校園，學生擁有更多元的學習機會，以「人生以服務為目的」，期許畢業生保持積極的學習態度與行動力，運用所學專業創造價值，讓未來社會更加進步與幸福。
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