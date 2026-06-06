海洋大學畢典 校長送三句話鼓舞2403名畢業生

國立台灣海洋大學今晚舉行畢業典禮，共有2403名各級畢業生，校長許泰文以「勇於挑戰、勇於創新、勇於承擔」三句話勉勵全體畢業生，強調海洋教給人們最重要的一課，不是如何停留在港灣，而是如何航向遠方。

今年畢業生包含學士班1426名、碩士班603名、博士班44名、進修學士班72名、碩士在職專班187名及多元培力專班71名。

許泰文致詞中以「勇於挑戰、勇於創新、勇於承擔」三句話勉勵全體畢業生，強調海洋教給人們最重要的一課，不是如何停留在港灣，而是如何航向遠方，成為新價值的創造者。海大近年在頂尖科學家入選人數、產學合作及大學社會責任USR計畫上皆創下佳績。

基隆市副市長邱佩琳以父親邱創煥的名言「忍能成事，寬可得人」期許台下年輕學子，她說，唯有具備包容與忍耐的涵養，才能在人生道路上走得長遠。

校友總會理事長呂佳揚以自身造船與航行的跨世紀經驗勉勵，切勿因害怕風險而讓船隻永遠停泊港口，「海是無邊的寬廣，人有無限的可能」，祝福勇敢啟航。

立委張雅琳致詞說，海洋雖美卻也伴隨危險，如同人生皆有順風與逆風，她期勉全體學弟妹在離開校園後，不僅要成為一個有能力的人，更要在未來成為勇於承擔責任的人。

基隆市議長童子瑋表示，海大是基隆的驕傲，培育無數影響台灣且與世界接軌的優秀人才，期盼未來在世界各地發光發熱的校友，若願意將專業帶回母校與基隆，與這座城市共同成長。

越南籍外籍生代表阮玉王感性分享來台初期僅會說「你好」與「謝謝」，在英文簡報時因語言焦慮差點落淚，如今接下越南學生會會長的重任。

另一位致詞代表、輪機工程學系陳明哲，則以一場熱舞做為致詞開場。被譽為「海大羅志祥」的他，細數從大一繽紛的社團與宿營，到大二面對課業壓力時、在工學院海堤吹風找回自己的點滴，在這個全新起點上乘風破浪。

典禮上校長、各院院長為畢業生授證、頒獎，並安排向師長與家長行感恩禮，整場典禮在絢爛煙火中畫下完美句點。

海大舉行畢典，絢爛煙火照亮夜空。圖／海大提供

海洋大學舉辦畢典，校長期勉畢業生別停在港灣，要勇敢航向遠方。圖／海大提供

海洋大學舉辦畢典，校長期勉畢業生別停在港灣，要勇敢航向遠方。圖／海大提供

海洋大學舉辦畢典，校長期勉畢業生別停在港灣，要勇敢航向遠方。圖／海大提供