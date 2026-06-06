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與2688名畢業生同行 靜宜大學校長林思伶自詡「同窗好友」感性告白

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
靜宜大學115級畢業典禮以「靜觀不凡．宜躍未來—逐夢，從靜宜出發」為主題，勉勵畢業生勇敢迎向人生新篇章。圖／靜宜大學提供
靜宜大學115級畢業典禮以「靜觀不凡．宜躍未來—逐夢，從靜宜出發」為主題，勉勵畢業生勇敢迎向人生新篇章。圖／靜宜大學提供

靜宜大學115級畢業典禮今日溫馨登場！各系所師長為2688位畢業生正冠撥穗，祝福學子展翅高飛；由於今年畢典適逢靜宜創校70周年，即將卸下職務的校長林思伶，以「靜觀不凡．宜躍未來─逐夢，從靜宜出發」為主題，象徵畢業生歷經疫情與AI浪潮淬鍊，仍具備韌性迎向未來。

畢典由感恩的祈福禮揭開序幕，主顧修女會馬玉潔修女代表董事會致詞時勉勵，追求生命價值勝於追逐成功，保有誠實、善良與關懷，才能為世界帶來尊重。

隨後，校長林思伶回憶，自己曾在111學年度新生入學典禮上自稱是大家的「同窗好友」；如今要一同站在人生新起點，她提醒大家，生命是一段不斷修正、成長與重新出發的旅程，要勇敢做自己，找到內心真正熱愛的方向，並保有面對未知挑戰的勇氣。

靜宜大學配合建校70周年，今日在畢典中特別啟動「時空膠囊．封存此刻」活動，邀請全校師生、校友及退休教職員封存珍貴記憶，串聯起不同世代靜宜人的共同回憶。

校園內更規劃了「靜觀自我」鏡面拍照區、校園問答挑戰，並播映主題短片「靜宜時光軌跡」，透過熟悉的校園場景，凝聚畢業生對母校的深厚情感，期許大家未來開啟膠囊時，都能看見最初的夢想與初心。

新住民二代藝術創作者陳德民指出，他曾因來不及在父親生前獲獎而留下遺憾，他長期投入台語、越南語創作與地方創生，現場大方分享跨文化逐夢歷程，更坦言自己求學時成績並非最亮眼，但憑著對音樂的熱愛自學英文，進而開啟與世界交流的大門。

來自印度北部拉達克、就讀英文系碩士班的正法（Tsering Disket），做為國際畢業生代表，上台致詞說，因嚮往台灣教育環境於2019年來台深造。她感性謝謝靜宜師長無微不至的關心，讓她快速適應在台生活，並勉勵學弟妹珍惜跨文化經驗，讓這些歷練成為滋養人生前進的重要養分。

國際學生代表正法(右一)分享在台求學與跨文化交流的成長經驗，勉勵學弟妹勇於面對挑戰。圖／靜宜大學提供
國際學生代表正法(右一)分享在台求學與跨文化交流的成長經驗，勉勵學弟妹勇於面對挑戰。圖／靜宜大學提供

靜宜大學表揚優秀畢業生，肯定學生在校期間的優異表現與傑出成就。圖／靜宜大學提供
靜宜大學表揚優秀畢業生，肯定學生在校期間的優異表現與傑出成就。圖／靜宜大學提供

畢業典禮 靜宜大學

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