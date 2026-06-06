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輔大韓籍畢業生 從只會「你好！」到前進APEC國際舞台

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
輔仁大學今天舉行畢業典禮，來自韓國的李丁珉是「跨領域全英語學士學位學程（BPIS）」首屆畢業生，代表上台致詞，她說輔大獨特的天主教氣息帶給她無比溫暖感覺。圖／輔仁大學提供
輔仁大學今天舉行畢業典禮，來自韓國的李丁珉是「跨領域全英語學士學位學程（BPIS）」首屆畢業生，代表上台致詞，她說輔大獨特的天主教氣息帶給她無比溫暖感覺。圖／輔仁大學提供

天主教輔仁大學今天舉行畢業典禮，其中一大亮點是2名上台致詞優秀畢業生代表。來自韓國的李丁珉剛到台灣只會說「你好！」之後逐漸培養國際視野，去年前進APEC擔任聯絡官，醫學院黃愷娣則分享參加非洲醫療服務志工團心得。

李丁珉（Emily）是輔大「跨領域全英語學士學位學程（BPIS）」首屆畢業生，不僅大學4年連拿學業優秀獎學金，還曾到加拿大皇后大學交換、去年在韓國舉辦的APEC資深官員會議擔任隨團聯絡官與議事志工，並已錄取紐約大學全球事務碩士班。

她說在輔大與來自18個國家的同學一起上課，多元文化環境徹底激發潛能，培養出寬廣國際視野，她在台上用中文感性說：「我畢業於輔仁大學、我很驕傲」，並感謝父母特地來參加畢典給予莫大支持。

臨床心理學系畢業生黃愷娣曾參與坦尚尼亞醫療服務志工團，深入東非村落宣導衛教。她說，長久以來我們的社會總有一套關於成功的標準定義，但坦尚尼亞居民對人生則有另一種知足想法，面對逆境的樂觀以及對人高度信任令人無比震撼，也讓她重新思考人生的優先次序。

黃愷娣表示，面對物資不富裕的村落居民，原本以為自己所學的心理與衛教可以提供服務，卻沒想到自己才是被療癒的人，在心靈上收穫更多。

校長藍易振特別感謝畢業生家長將孩子託付給輔大，共同見證成長蛻變。今年校方還邀請5名在台復校第1至4屆年逾80的資深校友重返校園，除了第一屆哲學系黎建球當過輔大校長，還有德文系張喜會、曾國雄、蔡珍妹、以及第四屆企管系王阿蘭。由於典禮場地「中美堂」是1970年才落成，其中4人相隔數十年首度踏入，格外興奮感動。

天主教輔仁大學今天舉行畢業典禮，校方邀請在台復校第1至4屆、年逾80的資深校友重返校園。圖／輔仁大學提供
天主教輔仁大學今天舉行畢業典禮，校方邀請在台復校第1至4屆、年逾80的資深校友重返校園。圖／輔仁大學提供

輔大校長藍易振（中）與2名上台致詞優秀畢業生代表李丁珉（左三）、黃愷娣（右四）的家人合影留念。圖／輔仁大學提供
輔大校長藍易振（中）與2名上台致詞優秀畢業生代表李丁珉（左三）、黃愷娣（右四）的家人合影留念。圖／輔仁大學提供

APEC 輔大 畢業典禮

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