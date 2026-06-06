中華大學攜手企業親子植樹 竹縣荒廢茶園變生態林

一名網友發文，稱「音樂系」的畢業生未來只能教琴，無論找什麼正職工作都容易碰壁，直言該系有很大的問題。對此，不少過來人分享自己的職涯經歷，證明音樂系出路並不狹窄，更有人跨領域去科技業工作，且指出音樂系磨練了他的耐心與抗壓力，並非原PO所說「只能教琴」。

2026-06-05 15:16