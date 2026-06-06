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中華大學攜手企業親子植樹 竹縣荒廢茶園變生態林

中央社／ 新竹市6日電

中華大學攜手企業推動「USRxCSR綠色承諾」計畫，與員工們一起親子植樹，成功將新竹縣新埔鎮的閒置荒廢茶園轉化為生態林與環境教育場域，展現大學實踐社會責任的成果。

中華大學USR策略執行長陳湘媛向中央社記者表示，學校自民國106年起推動教育部大學社會責任計畫，結合專業改善社區環境，這次計畫在皇昌營造公司3年資金支持下，攜手社區將荒廢茶園再生為生態場域，實踐產學共創公益目標。

為深化企業參與，陳湘媛說，團隊規劃生態導覽、小樹苗栽植與社區輕旅行等多元活動，帶領企業員工實際投入森林培育，另也在柿餅園區舉辦主題工作坊，結合客家文化解說與柿染體驗，讓參與者體會新埔產業特色與歷史脈絡。

陳湘媛指出，此次植樹行動採取親子共學形式，吸引企業員工攜家帶眷參與，象徵綠色理念已延伸至家庭。目前雙方合作已新植近990株喬灌木，並持續養護700餘株既有樹木，山林復育見成效，綠色承諾正逐步實踐。

中華大學透過文字表示，此項計畫推動能讓學生在真實場域中培養跨域整合能力，並深化人文關懷與永續思維，未來將持續結合企業與社區資源，培育兼具專業與社會責任的人才，為地方創生與永續發展注入全新動能。

中華大學 親子 綠色

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