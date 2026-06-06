快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

克服聽障擔任市府國際實習生 台大生盼走向國際奪總統教育獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民權國小六年級生陳靖雅失去聽覺，但其鍾情於繪畫創作，曾獲第12屆世界兒童繪畫大獎賽。圖／教育部提供
民權國小六年級生陳靖雅失去聽覺，但其鍾情於繪畫創作，曾獲第12屆世界兒童繪畫大獎賽。圖／教育部提供

教育部今天公布2026總統教育獎名單，計大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，計60名學生獲得殊榮。台大學生洪嘉璐天生聽力缺損，必須依靠電子耳才能感知聲音，但其努力不懈，積極爭取國際實習生、接待志工等職務，盼成為聽障生出國留學的少數先行者，日前已順利錄取紐約大學國際關係碩士。

洪嘉璐因天生聽力缺損，在求學路上面臨諸多挑戰，但她認為，語言是與世界溝通的橋梁，要努力克服限制探索人生。對此，洪嘉璐不以聽力障礙為藉口，在進入台大政治系後，主動接觸來自世界各地的學生，並擔任校內國際學生接待志工，更於台北市政府青年局擔任國際實習生，完成與哈佛、普林斯頓、賓大及早稻田學生合作的全英文政策提案，並向市長報告，

為一圓留學夢，洪嘉璐報考公費留學，期望能成為聽障生出國留學道路的少數先行者，不僅錄取教育部公費留學考試，也錄取紐約大學國際關係碩士。

洪嘉璐表示，希望能赴美學習專業知識與實務經驗，回國後建立適合聽障者的英文教育模式與學習環境，提升聽障族群的英文能力，更期待研究成果能啟發台灣的聽障組織，倡議成立聽障英語教育專案，或與國外相關非政府組織建立合作。

民權國小六年級生陳靖雅失去聽覺，但努力學習唇語並積極參與聽能訓練，進而提升口語表達準確性。陳靖雅也報名參加北市府舉辦的聽覺障礙國語文競賽，在一般學校國小組朗讀及口語演講皆獲得佳績，進而在第23屆北區初賽得到朗讀特優，最終進軍全國決賽榮獲優等第二名。

此外，陳靖雅亦鍾情於繪畫創作，曾獲第12屆世界兒童繪畫大獎賽，得獎作品展示於香港大會堂展覽廳。她也以美術班為升學目標，夢想有朝一日能成為頂尖的設計師。

台中市私立惠明盲校學生張宏恩，小學四年級時母親過世，面對單親、低收的家庭，張宏恩的視力也開始退化。在學校的指導下，張宏恩參加文學獎也積極投入體育訓練，並逐漸看見成為運動員的方向。為了訓練，張宏恩調整作息，清晨5時起床進行晨練，課後持續加強訓練，周末也到田徑場與視障運動選手共同練習，期許未來能成為運動員。

台大學生洪嘉璐必須依靠電子耳才能感知聲音，但其努力不懈，積極爭取國際實習生、接待志工等職務，日前順利錄取紐約大學國際關係碩士。圖／教育部提供
台大學生洪嘉璐必須依靠電子耳才能感知聲音，但其努力不懈，積極爭取國際實習生、接待志工等職務，日前順利錄取紐約大學國際關係碩士。圖／教育部提供

台中市私立惠明盲校學生張宏恩，期許未來能成為運動員。圖／教育部提供
台中市私立惠明盲校學生張宏恩，期許未來能成為運動員。圖／教育部提供

台大 教育部

延伸閱讀

克服白血病、嶄露食品科學潛力 他獲2026總統教育獎

總統教育獎名單揭曉 危宇澤、楊子立兩度獲獎

聽見屬於自己的希望 六合國小聽障生鄭恩泓獲總統教育獎

教育部留學獎學金放榜 225人獲選出國攻讀學位

相關新聞

克服聽障擔任市府國際實習生 台大生盼走向國際奪總統教育獎

教育部今天公布2026總統教育獎名單，計大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，計60名學生獲得殊榮。台大學生洪嘉璐天生聽力缺損，必須依靠電子耳才能感知聲音，但其努力不懈，積極爭取國際實習生、接待志工等職務，盼成為聽障生出國留學的少數先行者，日前已順利錄取紐約大學國際關係碩士。

招生作戰／獨招備審資料淪形式 系主任圈選中就錄取？

少子化衝擊大專院校生存，大學各系所「沒學生就斷根」。嚴峻的轉型危機和沉重的招生壓力下，私校教師被迫背負招生KPI，有的還得跨界進到國中上課；部分學校透過獨招機制突圍，從報名截止到放榜僅2天，甚至傳出系主任直接「圈選」名單。這場生源爭奪戰，會將台灣高教帶向何方？

崑山科大餐飲團隊技驚全場 參加馬來西亞世界廚藝大賽奪24獎牌

私立崑山科技大學餐飲團隊，5月下旬參加2026馬來西亞世界廚藝大賽（World Chefs Championship），...

音樂系畢業只能教琴？他批難接軌社會 系友曝跨科技業經驗：沒有不可能

一名網友發文，稱「音樂系」的畢業生未來只能教琴，無論找什麼正職工作都容易碰壁，直言該系有很大的問題。對此，不少過來人分享自己的職涯經歷，證明音樂系出路並不狹窄，更有人跨領域去科技業工作，且指出音樂系磨練了他的耐心與抗壓力，並非原PO所說「只能教琴」。

實踐大學九旬掌舵人謝孟雄現身宗博館 跨世代力挺木構之美展覽

世界宗教博物館「木構之美：實踐大學建築模型展」將在宗博館7樓展出至今年8月30日，高齡92歲的實踐大學董事長謝孟雄今到宗博館現場參觀，對學生學習成果的表達支持與肯定。

畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月

世新大學校長陳清河日前於畢業典禮致詞時表示，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己」引發爭議。對此，世新大學今天表示，陳清河對此表達深刻的歉意，已經自請停職停薪二個月以示負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。