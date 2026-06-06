克服聽障擔任市府國際實習生 台大生盼走向國際奪總統教育獎
教育部今天公布2026總統教育獎名單，計大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，計60名學生獲得殊榮。台大學生洪嘉璐天生聽力缺損，必須依靠電子耳才能感知聲音，但其努力不懈，積極爭取國際實習生、接待志工等職務，盼成為聽障生出國留學的少數先行者，日前已順利錄取紐約大學國際關係碩士。
洪嘉璐因天生聽力缺損，在求學路上面臨諸多挑戰，但她認為，語言是與世界溝通的橋梁，要努力克服限制探索人生。對此，洪嘉璐不以聽力障礙為藉口，在進入台大政治系後，主動接觸來自世界各地的學生，並擔任校內國際學生接待志工，更於台北市政府青年局擔任國際實習生，完成與哈佛、普林斯頓、賓大及早稻田學生合作的全英文政策提案，並向市長報告，
為一圓留學夢，洪嘉璐報考公費留學，期望能成為聽障生出國留學道路的少數先行者，不僅錄取教育部公費留學考試，也錄取紐約大學國際關係碩士。
洪嘉璐表示，希望能赴美學習專業知識與實務經驗，回國後建立適合聽障者的英文教育模式與學習環境，提升聽障族群的英文能力，更期待研究成果能啟發台灣的聽障組織，倡議成立聽障英語教育專案，或與國外相關非政府組織建立合作。
民權國小六年級生陳靖雅失去聽覺，但努力學習唇語並積極參與聽能訓練，進而提升口語表達準確性。陳靖雅也報名參加北市府舉辦的聽覺障礙國語文競賽，在一般學校國小組朗讀及口語演講皆獲得佳績，進而在第23屆北區初賽得到朗讀特優，最終進軍全國決賽榮獲優等第二名。
此外，陳靖雅亦鍾情於繪畫創作，曾獲第12屆世界兒童繪畫大獎賽，得獎作品展示於香港大會堂展覽廳。她也以美術班為升學目標，夢想有朝一日能成為頂尖的設計師。
台中市私立惠明盲校學生張宏恩，小學四年級時母親過世，面對單親、低收的家庭，張宏恩的視力也開始退化。在學校的指導下，張宏恩參加文學獎也積極投入體育訓練，並逐漸看見成為運動員的方向。為了訓練，張宏恩調整作息，清晨5時起床進行晨練，課後持續加強訓練，周末也到田徑場與視障運動選手共同練習，期許未來能成為運動員。
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