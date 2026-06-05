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崑山科大餐飲團隊技驚全場 參加馬來西亞世界廚藝大賽奪24獎牌

中央社／ 記者張榮祥台南5日電
崑山科技大學餐飲團隊5月下旬參加2026馬來西亞世界廚藝大賽，共奪得2面特金牌、10面金牌、10面銀牌及2面銅牌等共24面獎牌，表現亮眼。崑山科大提供／中央社
崑山科技大學餐飲團隊5月下旬參加2026馬來西亞世界廚藝大賽，共奪得2面特金牌、10面金牌、10面銀牌及2面銅牌等共24面獎牌，表現亮眼。崑山科大提供／中央社

私立崑山科技大學餐飲團隊，5月下旬參加2026馬來西亞世界廚藝大賽（World Chefs Championship），一舉奪得24面獎牌，展現台灣年輕世代跨國競爭力。

崑山科大今天發布新聞稿指出，崑山科大餐飲管理及廚藝系團隊，5月21日至23日參加2026馬來西亞世界廚藝大賽，奪得2面特金牌、10面金牌、10面銀牌及2面銅牌等24面獎牌。

崑山科大表示，2026馬來西亞世界廚藝大賽涵蓋中式料理、藝術麵包、現代烘焙及咖啡拉花等多項高難度項目；其中一年級林承溢以「中式牛肉主菜」摘下中式料理特金牌，二年級林鉦哲也在咖啡拉花戰場奪得特金牌。

崑山科大 馬來西亞

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