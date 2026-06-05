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畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學校長陳清河今發表聲明，為畢業典禮上的失言道歉。圖／世新大學提供
世新大學校長陳清河今發表聲明，為畢業典禮上的失言道歉。圖／世新大學提供

世新大學校長陳清河日前於畢業典禮致詞時表示，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己」引發爭議。對此，世新大學今天表示，陳清河對此表達深刻的歉意，已經自請停職停薪二個月以示負責。

陳清河今天也發表聲明表示，今年畢業典禮為了能讓家長均入場，因此增加數個場次，5月30日當天晚間碩博士班畢業典禮，已經是當天的第四個場次。因為行程緊湊，開場致詞時內容欠缺審慎，未能清楚表達原意，但本意是想鼓勵畢業生精進為人處事的態度，絕對非討論不當的生命觀。

但陳清河也說，已經造成社會大眾、校友、教職員工生的傷害，表達最深歉意。已經自請停職、停薪二個月，將於六月八日生效，以示負責，期間將以副校長林恒志代理主持校務。

世新大學也說明，各項教學、研究、行政及招生工作皆建立有完善制度，全體行政團隊將各司其職，確保學生權益與校務運作不受任何影響。

陳清河日前於畢業典禮致詞時以自己為例，表示即便已經一把年紀，但對身體管理非常要求，「我管理我自己，非常管理我自己。」絕對不會讓外界感受到疲累，絕對不會讓人感受到自己「指甲會痛、頭髮也會痛」，「因為沒有人會同情你。」

但陳清河隨即表示，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」引起學生和各界議論。

畢業典禮 世新大學

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