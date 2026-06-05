台師大學生研發減塑「餅乾杯」 校慶獲頒實踐獎

國立台灣師範大學今天舉辦104週年校慶，表彰4名傑出校友，並有3組學生獲頒「社會實踐獎」，包含社會教育學系學生團隊研發「可食用餅乾杯」，展現環境保護永續及減塑理念。

獲獎的社教系學生黃品恩、陳虹羽與李昕慧「Salute乾杯團隊」研發出可吃的餅乾杯，代替淋膜紙杯，傳達永續循環觀念，影片在社群獲200多萬瀏覽。

黃品恩高中時就曾研發環保菸盒，希望解決菸蒂亂丟問題，後來發現紙杯由於淋膜防水而難確實回收，就和具烘焙專長的陳虹羽討論，衍生出「餅乾杯」，李昕慧負責後勤執行。

3人不斷嘗試各種配方，發現堅果類食材堅固又好吃，完成後只要在杯內壁塗上薄薄一層食用蜂蠟，裝飲料5、6小時也不會軟化。

團隊做出成品後，曾在校園市集攤位試賣，3小時內賣光原本準備賣3天的分量，緊急加碼80杯也光速秒殺，顯示符合永續精神且好吃又有趣，確實打中現代消費者期待。

團隊正在討論商業模式，期盼下一步與企業、咖啡廳等合作，加快量產計畫，成為可廣泛應用環保產品。

傑出校友包括台師大馬來西亞校友會顧問、「星洲日報」首名女記者梁景蘭，曾任3屆校友會理事長，長年推動社會公益；前健行科技大學校長李大偉長年促進國際學術交流與產學合作，退休後積極回饋母校，媒合企業資源支持台師大籃球隊。

宏巨建設股份有限公司董事長鍾光豐長期投入教育、文化與公益事業，致力串聯產業、校友與社會資源；和通建設股份有限公司董事長李怡寧以創新管理理念翻轉傳統工地文化，推動工安制度革新與尊嚴勞動。