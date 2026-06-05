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畢典驚句掀風暴！世新校長喊「結束自己」 她揭不安因子：恐是真心話

聯合新聞網／ 綜合報導
世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己。」引發爭議。(翻攝自世新大學畢業典禮直播)
世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己。」引發爭議。(翻攝自世新大學畢業典禮直播)

世新大學日前舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時提及時間管理、情緒管理與身體管理的重要性，卻脫口表示，若三者都管理不好，「趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，相關言論曝光後引發外界熱議。台北市議員游淑慧則認為，這番話恐怕不是單純失言，而是反映其長期以來的教育治理價值觀。

游淑慧在臉書發文表示，外界普遍將事件解讀為失言，但校方並未認定校長失言，僅出面緩頰。她認為，陳清河並非說錯話，而是「恰好講出了真心話」。她指出，這段發言之所以令人不安，不只是措辭問題，更在於背後透露出的價值觀。

游淑慧進一步盤點近年世新大學多項爭議，包括中文系停招引發程序透明度質疑、教師因課程不及格率過高或過低需提出說明、新苑宿舍收費問題、選修課程開課門檻，以及曾研議將資傳系與數媒系整併為AI應用媒體設計系等事件。她認為，若單一事件可以說是溝通不足，但一連串事件放在一起看，就不只是偶然，顯示背後可能存在一致的治理思維。

她指出，從這些事件可以看出，校方似乎愈來愈傾向以效益與功利角度治理學校，例如課程重視開課人數、科系考量招生效益、宿舍著眼財務收益、教師評分受到數字管理，而學生則被要求快速適應市場需求與競爭環境。

游淑慧強調，大學並非企業部門，學生也不是等待被篩選的產品。教育的核心價值不在於只保留最有用的人事物，而是在於培養學生能力，協助其發掘潛能與更多可能性。她也分享自身經驗表示，自己從小並非能完美做好時間、情緒與身體管理的人，但仍能認真完成每個人生階段的任務。

她認為，陳清河此次發言真正值得討論的，不只是話語本身，而是其背後可能反映出一種習慣以「有沒有用」、「划不划算」、「夠不夠有效率」衡量教育的思維。她最後語重心長表示，「但教育不該只是效率」。

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世新 世新大學 游淑慧 校長

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