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音樂系畢業只能教琴？他批難接軌社會 系友曝跨科技業經驗：沒有不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為「音樂系」的畢業生未來只能教琴，出路狹窄，引起熱議。示意圖／ingimage
一名網友認為「音樂系」的畢業生未來只能教琴，出路狹窄，引起熱議。示意圖／ingimage

挑選大學科系時，除了要遵循個人的興趣外，最好還能考量未來的職涯發展、提前做好人生規劃。一名網友發文，稱「音樂系」的畢業生未來只能教琴，無論找什麼正職工作都容易碰壁，直言該系有很大的問題。對此，不少過來人分享自己的職涯經歷，證明音樂系出路並不狹窄，更有人跨領域去科技業工作，且指出音樂系磨練了他的耐心與抗壓力，並非原PO所說「只能教琴」。

一名網友在Threads發文，表示音樂系問題非常大，不僅課程困難需要實務操作，所學習到的技能又沒辦法跟社會接軌，畢業之後只能教琴，如果找不到學生就更加頭疼了，若不願意去服務業工作，去政府機關做約聘人員或去私人企業上班，都很難被錄取。他接著提到，很多人選擇音樂系可能是因為不用讀書，只需要會樂器就能畢業，殊不知在未來就業上會遇到很多麻煩。

此文一出，多數網友不認同他的觀點。一位師大音樂系畢業的網友說，他從小到大都讀音樂系，大學時期跨領域跑到台科大、台大修課，還去科技業實習，同時也會自由接案並每天練琴2小時以上，之後曾做過調香品牌；現在是科技業員工，負責做成長行銷，目前已經工作兩年了，「如果你真的想要跨領域，沒有什麼是不可能的」。

該網友指出，雖然現在去科技業上班，但仍然很感激他在音樂系的磨練，培養他超越別人的耐心與抗壓力。他當初跨領域時也曾被質疑，但始終保持健全的心態虛心學習，不怕被罵，最終成功跨越出去。但他也說，大部分的音樂系同學還是當老師的居多。

另有就讀過中國音樂系的網友分享，他很感謝家人支持他學習音樂，畢業後曾做過教學、告別式、婚禮、駐唱與樂團，甚至直播唱歌彈琴都獲得很好的收入，行行出狀元，有很多路可以走，「是看你自己願不願意去闖而已」。

也有製作音樂的老師回應，就讀音樂系畢業後可能沒辦法馬上獲得很高的收入，不過透過音樂鍛鍊出過人的毅力十分重要，這份能力能夠讓你在任何領域獲得成功。還有網友將問題歸咎於台灣環境，如果想要開設個人音樂工作室，既要負擔高昂租金又要符合消防法規，很麻煩，不過不開工作室又不能增加知名度，讓許多音樂人非常頭疼。

曾有一名網友分享，女兒就讀音樂班被親戚指責「沒出息」，不少網友分享類似經驗，認為孩子彈鋼琴有免費音樂能聽，且教學的收入很可觀，並非沒出息；不過也有網友指出現實面，認為台灣學音樂出路真的不好，學鋼琴的人一堆，很難成為頂尖、求職選擇也相對狹窄。

音樂系 大學生 轉職 職涯 科技業

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