華梵大學主任作品登奧克蘭攝影節 介紹台灣舞台車文化

華梵大學攝影與VR設計學系主任沈昭良的作品STAGE，介紹台灣特別的舞台車文化，近期受邀登上2026奧克蘭國際攝影節，並在車站廣場以醒目的大型燈箱裝置展出。

華梵大學今天發布新聞稿指出，5月底開始在紐西蘭舉辦的2026奧克蘭國際攝影節，齊聚來自世界各地的攝影工作者、教育、藝術產業人士。主辦單位特別選用沈昭良巡迴全球無數國家的系列攝影作品STAGE，作為文宣主視覺。

STAGE作品長期拍攝台灣廟會中的流動式歌舞車與臨時舞台，透過夜晚、燈光與巡迴移動的舞台景觀，呈現出台灣特有的民間文化與表演空間，也回應了這屆奧克蘭國際攝影節聚焦於流動、運動、遷移的主題Movement（Kori）。

沈昭良的作品也獲邀於人潮聚集的懷特瑪特（Waitemata）車站廣場，以醒目的大型燈箱裝置展出。他在鄉間荒野間臨暗的時刻，使用相對具困難度的大型相機，拍下寫實中的超現實語境，以及「台版變形金剛」舞台車所連動的台灣特有的娛樂產業與酬神文化，讓觀眾感到驚艷。

華梵大學指出，沈昭良是亞洲當代攝影界舉足輕重的策展人與知名攝影家，曾獲頒美國IPA紀實攝影集職業組首獎、日本相模原攝影亞洲獎等多項國際大獎。

沈昭良7月19日將首度與國家地理攝影大賽合作舉辦「青少年攝影點評沙龍」，開放高中生組隊參加，為學子的影像教育開啟新的可能。