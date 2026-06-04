校長畢典脫口「趕快結束自己」引熱議 世新大學：是盼學生照顧好身體

世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河致詞時談到，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴你，趕快結束自己」引發爭議。對此，世新大學今天回應，校長的本意是希望學生面對未來職涯挑戰時，也能於工作、生活間取得平衡，照顧好身體。

陳清河日前於畢業典禮致詞時以自己為例，表示即便已經一把年紀，但對身體管理非常要求，「我管理我自己，非常管理我自己。」絕對不會讓外界感受到疲累。

陳清河說，要鼓勵學生，無論拿到碩士或博士，回到職場工作後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」引起學生議論。

對此，世新大學今天表示，當日致詞本意，是希望學生在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。

世新大學也說明，畢業典禮中陳清河校長對畢業生的勉勵內容引發討論，學校感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，也重視大家對教育、職場與身心健康議題的關注。若因理解角度不同而引發同學的不安或疑慮，校長表達予理解與尊重。也提醒我們，在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。