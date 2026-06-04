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網傳諾貝爾獎得主高行健過世？台師大澄清：昨仍有郵件往返 勿以訛傳訛
網路今天流傳華人首位諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，但國立台灣師範大學稍早澄清，校內高行健資料中心截至台灣時間昨日晚間，仍收到高行健回傳的電子郵件，呼籲社會各界勿以訛傳訛。
高行健出生於中國大陸江西贛州，1989年六四天安門事件後，高行健公開宣布退出中國共產黨並流亡法國，現為法國公民，身兼劇作家、小說家、畫家、戲劇和電影導演、攝影家等職務，其著有《靈山》、《一個人的聖經》，於2000年獲得諾貝爾文學獎殊榮。
今網傳高行健於巴黎過世，知名作家也於社群平台轉傳相關訊息。台師大圖書館高行健資料中心則發布聲明，指有關網路流傳相關訊息，高行健資料中心持續與高行健保持聯繫，於台灣時間6月3日晚間10時12分仍收到高行健來信，就相關合作計畫進行討論與交流。
近年高行健獲聘台師大講座教授，並將近600件作品贈送台師大保存，設置高行健資料中心。台師大表示，敬請社會各界勿轉傳或散布未經證實的內容，以免造成誤解或以訛傳訛。
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