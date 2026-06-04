台師大否認高行健過世 仍維持電子郵件聯繫

網傳諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，台灣師範大學今天透過聲明否認，校內的「高行健資料中心」仍保持電子郵件聯繫。

台師大曾聘高行健為講座教授，建立深厚情誼，高行健更將歷年近600件創作贈予台師大保存，設置「高行健資料中心」，近年也透過台師大出版新書、展出水墨與版畫作品。

近來網傳高行健在法國過世，台師大圖書館高行健資料中心今天發布聲明，強調仍持續與高行健保持聯繫，本月3日晚間還有收到高行健的電子郵件，討論相關合作計畫。

高行健資料中心呼籲各界不要以訛傳訛、轉傳未經證實的內容，以免造成誤解。