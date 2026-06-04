快訊

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

台北撞見野生NBA球星！網友巧遇湖人前鋒 手上還提鼎泰豐

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大否認高行健過世 仍維持電子郵件聯繫

中央社／ 台北4日電
網傳諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，台灣師範大學今天透過聲明否認。圖／台師大提供
網傳諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，台灣師範大學今天透過聲明否認。圖／台師大提供

網傳諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，台灣師範大學今天透過聲明否認，校內的「高行健資料中心」仍保持電子郵件聯繫。

台師大曾聘高行健為講座教授，建立深厚情誼，高行健更將歷年近600件創作贈予台師大保存，設置「高行健資料中心」，近年也透過台師大出版新書、展出水墨與版畫作品。

近來網傳高行健在法國過世，台師大圖書館高行健資料中心今天發布聲明，強調仍持續與高行健保持聯繫，本月3日晚間還有收到高行健的電子郵件，討論相關合作計畫。

高行健資料中心呼籲各界不要以訛傳訛、轉傳未經證實的內容，以免造成誤解。

高行健 台師大 巴黎

延伸閱讀

台師大與越南肯特大學簽約 合作培育AI工程人才

李遠：政府應維護文化多樣性 培育森林非單一大樹

童子賢出席台師大畢典 以賈伯斯、黃仁勳為例勉學生：人生沒標準考卷

版畫家謝省民癌末圓夢梵蒂岡辦展辭世 黃敏惠追思：嘉義永遠記得您

相關新聞

網傳諾貝爾獎得主高行健過世？台師大澄清：昨仍有郵件往返 勿以訛傳訛

網路今天流傳華人首位諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，但國立台灣師範大學稍早澄清，校內高行健資料中心截至台灣時間昨日晚間，仍收到高行健回傳的電子郵件，呼籲社會各界勿以訛傳訛。

府院拋就學貸款利息調降1% 學團促「大學法、學貸、助學計畫一起改」

學生團體多年來倡議與時俱進修正大學法，大學法改革陣線2.0、台灣青年民主協會等團體今協同召開記者會，提出「六大急迫助學需求」，包括建立學貸預撥機制、助學措施放寬不動產限額規定，並高喊「排審大學法，保障學生權！」呼籲大學法、學貸、助學計畫一起改。

台師大否認高行健過世 仍維持電子郵件聯繫

網傳諾貝爾文學獎得主高行健在法國巴黎過世，台灣師範大學今天透過聲明否認，校內的「高行健資料中心」仍保持電子郵件聯繫

媽媽深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

畢業季來臨，成功大學法律系畢業生郭宇晨自幼罹患腦性麻痺，求學期間不僅克服身體限制與課業挑戰，更歷經父親驟逝的打擊，憑藉堅強意志完成學業；今年順利畢業的他表示，未來盼投入法律實務，為身心障礙者發聲，推動更友善、平等的社會環境。

暨大擬禁新手騎士入校園挨轟 學生：駕照放1年就可騎、技術不會變好

國立暨南國際大學研擬增訂學生持有駕照滿1年才能申請車輛通行證入校，事件持續延燒，學生質疑校方歧視「新手駕駛」，直言駕照放著1年，騎車技術也不會變好。校方今天則重申，主要是盼降低新手駕駛騎乘數量，以減少事故發生。

賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

國立清華大學電機系學生張育碩，憑藉在國際賽車、晶片研究與團隊領導的耀眼表現，今年獲頒畢業生最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。