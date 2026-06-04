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府院拋就學貸款利息調降1% 學團促「大學法、學貸、助學計畫一起改」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立委伍麗華表示，部分學生一入學就必須申請學貸或半工半讀，經濟問題，恐怕只會讓學生離學校愈來愈遠甚至放棄學業。示意圖。聯合報系資料照片
立委伍麗華表示，部分學生一入學就必須申請學貸或半工半讀，經濟問題，恐怕只會讓學生離學校愈來愈遠甚至放棄學業。示意圖。聯合報系資料照片

學生團體多年來倡議與時俱進修正大學法，大學法改革陣線2.0、台灣青年民主協會等團體今協同召開記者會，提出「六大急迫助學需求」，包括建立學貸預撥機制、助學措施放寬不動產限額規定，並高喊「排審大學法，保障學生權！」呼籲大學法、學貸、助學計畫一起改。

總統賴清德日前公布「台灣人口對策新戰略」，提出就學貸款利息調降1%、還款期限延長一年等措施。大學法改革陣線2.0召集人蔡璟鴻表示，肯定減輕學生經濟負擔的方向，但比起畢業後有工作收入才還款的學貸，就學時的經濟問題才是困擾。於是學生團體提出六大助學需求與學權改革，呼籲於本會期內排審大學法並改革青年計畫。

青年思潮理事麻筱祺提出六大急迫助學需求，她表示，希望提高生活費、書籍費、住宿費貸款額度，應考量物價上漲幅度調整上限；再者，通常學貸撥付時間過晚，甚至等到期末才拿到款項，期間只能自己籌借墊付，應建立學貸預撥機制，又部份學校已經設有相關機制，後續和銀行對帳即可，建議主管機關可列入參考；也呼籲緊急紓困救助金不再限於家庭變故，而是能擴及到如生病、車禍等學生個人意外。

麻筱祺也談到，部分家庭是有自住屋但缺乏現金流，因此也呼籲助學措施放寬不動產限額規定，才不會漏接學生；又部分學校學系設有不得打工的規定或宿舍設有門禁，也忽略了學生已成年且部分學生確實需要工作的真實情境，教育部應統一要求學系廢除不得打工的限制，學校則應廢除宿舍門禁；另也呼籲，助學計畫中應獨立增設多元生理用品補助。

台學聯理事長陳昱仁則提出學權改革，他表示，目前學生參與校務、學生自治保障仍不足，主張校務學會議學生代表席次應提升至五分之一；校長遴選一項上，公立大學應開放學生行使同意權，私校也要辦理座談會讓學生聲音受重視；也爭取如行政會議、校務發展會議都應有學生列席；再者，學校應保障學生會財務、空間獨立經營，才能讓學生自治蓬勃發展。呼籲朝野黨團盡快排審大學法，落實學生權益。

立委伍麗華表示，總統賴清德提出學貸政策是良好的起點，對許多學生而言，在學期間經濟壓力，如住宿費、生活費才是最困難的問題，部分學生一入學就必須申請學貸或半工半讀，經濟問題，恐怕只會讓學生離學校愈來愈遠甚至放棄學業。盼一同努力，積極協調、審查法案，以落實學權改革。

大學法改革陣線2.0、台灣青年民主協會等團體今協同召開記者會，提出「六大急迫助學需求」，並高喊「排審大學法，保障學生權！」。記者許維寧／攝影
大學法改革陣線2.0、台灣青年民主協會等團體今協同召開記者會，提出「六大急迫助學需求」，並高喊「排審大學法，保障學生權！」。記者許維寧／攝影

學貸 賴清德

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