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中原大學學生跨域學習 奪大專盃會展設計競賽金銀雙獎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學仿生永續作品「翼展之間」勇奪大專盃會展設計競賽金獎，左至右為指導老師翁林寶、學生黃莉芸、劉沛昕、指導老師陳歷渝。圖／中原大學提供
中原大學仿生永續作品「翼展之間」勇奪大專盃會展設計競賽金獎，左至右為指導老師翁林寶、學生黃莉芸、劉沛昕、指導老師陳歷渝。圖／中原大學提供

中原大學表示，大專盃會展設施創意設計競賽日前在台北市松山文創園區舉行決賽。中原設計學院表現亮眼，「斜槓人生」團隊以作品「翼展之間」獲競賽最高榮譽金獎、20萬元獎金，「比比拉布」團隊作品「ACCORDION」獲得銀獎。

兩組團隊從全國20所大學、169組參賽作品中脫穎而出，展現卓越的設計實力與創新思維。奪冠的「斜槓人生」團隊由跨域學習的學生組成，主創商業設計系黃莉芸（輔修室內設計），與室內設計系劉沛昕（輔修商業設計）都是三年級學生。

黃莉芸表示，當初看到競賽辦法特別鼓勵跨領域合作時，便燃起挑戰的決心，在設計過程中，她與劉沛昕經常從品牌溝通、空間規畫與使用者體驗等不同角度交流想法，也因此激發出更多創新可能。團隊雖然沒有工業或產品設計背景，但透過不斷修正與驗證，深刻體會跨域整合所帶來的價值。

作品「翼展之間」的出發點為解決傳統展覽攤位結構制式化，搭建成本高及環境負擔等問題，透過仿生學概念設計發想，在空間彈性、結構效率與永續理念之間取得平衡。作品導入仿生結構設計，提升空間運用的靈活與施工效率，並選用符合永續發展精神的材料，兼顧美學表現與綠色會展的實踐可能，因此獲得評審一致肯定。

金獎作品指導老師、設計學院副院長陳歷渝，與室內設計學系講師翁林寶一路陪伴學生調整設計方向與精進模型，他們表示感到欣慰的，不只是作品獲得肯定，而是看到學生為了實踐設計理念，主動尋找解決方案，在一次次修正與挑戰中持續成長，主動學習、勇於創新的精神，正是設計教育最珍貴的成果。

中原大學「比比拉布」團隊以作品「ACCORDION」獲大專盃會展設施創意設計競賽銀獎。圖／中原大學提供
中原大學「比比拉布」團隊以作品「ACCORDION」獲大專盃會展設施創意設計競賽銀獎。圖／中原大學提供

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