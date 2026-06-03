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暨大擬禁新手騎士入校園挨轟 學生：駕照放1年就可騎、技術不會變好

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。圖／民眾提供
為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。圖／民眾提供

國立暨南國際大學研擬增訂學生持有駕照滿1年才能申請車輛通行證入校，事件持續延燒，學生質疑校方歧視「新手駕駛」，直言駕照放著1年，騎車技術也不會變好。校方今天則重申，主要是盼降低新手駕駛騎乘數量，以減少事故發生。

暨大校園占地達150公頃，位居南投埔里淺山地區，師生聯外通行仰賴台21線住校外或生活採買必須騎車或搭車去埔里市區；但台21線是前往日月潭等景點的重要道路，車流量大、車速快，常有交通事故，去年更發生2起學生死亡車禍。

考量學生安全，盼降低交通故事發生，暨大校方3日提案修改校園車輛管理辦法，其中增訂「申請汽、機車停車證（通行證），其所持該類別駕照須滿1年以上」，具通勤需求的教職員工不在此限。暨大生強烈反彈，為此發起連署反對。

「在暨大，沒車等於沒腳。」不少學生抱怨，校園地處偏遠，離市區有段距離，當地公車班次又不多，為了通學及生活方便才考駕照，靠汽、機車代步，但如今卻限制持照未滿一年不得申請通行證，十分不便，更質疑校方歧視「新手駕駛」。

陳姓學生表示，「新手駕駛」不得申請通行證入校，但可比照一般遊客付費進入校園，根本就是雙標，差別對待。賴姓學生則說，「駕照考到後放著1年不用，騎車技術也不會變好」，校內不能騎，校外照騎一樣車禍，校方作法治標不治本。

對此，暨大今天表示，考量新手駕駛肇事率高才研擬修訂，而在昨天的總務會議上，與學生有諸多討論，且因委員出席人數未過半，因此提案尚未做成決議，保留延至下次會議；若在該會議做成決議，也需再經行政會議通過，才會公告實施。

校方重申「並未禁止也不是不讓新手學生駕車進校園」，增修持照年限規定，主要是盼降低新手駕駛騎乘數量，透過提高使用成本，降低使用率，減少事故發生；同時希望學生學習建立安全駕駛觀念後再申證，將持續收集各方意見並研擬配套。

為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。本報資料照
為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。本報資料照

為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。本報資料照
為降低學生交通事故，暨大研擬增訂學生須持有汽、機車駕照滿1年才能申請通行證入校。本報資料照

駕照 暨大 校園

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