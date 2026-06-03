快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

成大法律系郭宇晨 克服腦麻限制完成學業

中央社／ 台南3日電

國立成功大學法律學系應屆畢業生郭宇晨，自幼罹患腦性麻痺，面對身體限制、學習挑戰及父親驟逝打擊，始終未放棄夢想，今年他將上台接受撥穗及授證，繼續人生旅程。

成功大學今天發布新聞稿指出，郭宇晨罹患腦性麻痺，從高二開始，復健後痛到睡不著覺，學習受到影響；且因復健效果已達極限，後續僅靠母親協助更衣時伸展手臂，腦性麻痺造成不自主肌肉張力問題始終存在。

照顧日常作息最辛苦的是郭宇晨的媽媽，即使是半夜，仍要起來幫忙翻身和處理如廁問題。郭宇晨說：「自己能做的，就是學習與身體相處，慢慢適應控制」。

大學4年中，郭宇晨最艱難的時刻，莫過於大三時父親於睡夢中驟逝。在他大一至大三期間，父親每天開車接送及陪同上課，父親離世後，母親接續承擔陪伴就學責任。

郭宇晨回憶，父親比他還認真，只是不會寫申論題而已，「很多時候對法律理解甚至比我更透徹」。他曾笑著對父親說：「不然我們一起去考律師好了」，但這句話再也無法實現。

成大法律系師長及同學的理解與支持，也給了郭宇晨很大力量，因腦性麻痺造成的不自主發聲與肢體擺動，曾讓他很擔心影響課堂；師長也同意透過代打、代筆與延長考試時間等方式，讓他在較公平條件下學習。

郭宇晨透露，因雙手不自主張力限制，做報告時繁重文字輸入與簡報美編，實際都是由媽媽當後盾，在無數個夜裡陪著一起討論，並協助操作完成。

他的信念是，「不要因為自己的限制，就放棄自己的人生」，即使低潮或懷疑自己時，也不要長時間陷入負面情緒。

談到畢業後的未來，郭宇晨計畫參加國家考試，希望成為公務員或取得律師資格，投入法律實務累積經驗；且期待持續研究，結合自身生命經驗，讓相關制度更趨完善與公平，「我不希望自己只是被制度幫助的人，而是有能力推動制度改變的人」。

郭宇晨也期盼，社會大眾不要總把身心障礙者視為「勵志模板」，「我們只是努力在自己的限制下，好好生活的人」，「我們不是超人，也不是只能被同情的人。我們和一般人一樣，都希望被理解、被尊重，並且擁有平等參與社會的機會」。

腦性麻痺 成功大學 成大

延伸閱讀

起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史

產後情緒變化應注意！網友熱議五大「產後憂鬱跡象」 新手爸媽別輕忽

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

資深教師墜樓亡…親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

相關新聞

賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

國立清華大學電機系學生張育碩，憑藉在國際賽車、晶片研究與團隊領導的耀眼表現，今年獲頒畢業生最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，展...

內森母校、長榮國際學程申請停招 珍古德協會募款

來自坦尚尼亞的台大國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi），日前在畢業典禮上自述其成長與求學過程，感動國人。然而內森來台時，先在長榮大學就讀的永續發展國際學士學位學程（ＩＰＳＤ）卻面臨停招命運，引發關注。對此，珍古德教育及保育協會發起募款，盼各界資助。

台師大首屆校學士畢業生 歷史跨域語言4年修195學分

跨域學習正夯，教育部借鏡台大「校學士」制度，推廣到數間大專校院，台師大昨舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」課程套組，將語言教育結合ＡＩ與資料分析，建置ＡＩ輔助語言學習系統。政大也於本學年開放申請校學士，鼓勵學生跨越學科藩籬，發展個人專業方向。

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

行政院政委陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升宜蘭無人載具及人工智慧研究量能，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」；另由工研院透過產研合作，提供技術及人員交流，配合宜蘭海空域測試場域及產業鏈，提升我國在無人載具、機器人及人工智慧領域的研發實力。

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

國立暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年事故多為新手騎士才提案修改，將持續收集意見做好配套。

台師大首屆校學士畢業生 他把AI結合語言學習、她將特教融入繪本創作

教育部借鏡台大「校學士」制度推廣到數間大專校院，打破學系壁壘，讓學生自主規畫跨領域學習路徑。台師大今舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」，將語言教育結合AI與資料分析能力，建置AI輔助語言學習系統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。