成大法律系郭宇晨 克服腦麻限制完成學業

國立成功大學法律學系應屆畢業生郭宇晨，自幼罹患腦性麻痺，面對身體限制、學習挑戰及父親驟逝打擊，始終未放棄夢想，今年他將上台接受撥穗及授證，繼續人生旅程。

成功大學今天發布新聞稿指出，郭宇晨罹患腦性麻痺，從高二開始，復健後痛到睡不著覺，學習受到影響；且因復健效果已達極限，後續僅靠母親協助更衣時伸展手臂，腦性麻痺造成不自主肌肉張力問題始終存在。

照顧日常作息最辛苦的是郭宇晨的媽媽，即使是半夜，仍要起來幫忙翻身和處理如廁問題。郭宇晨說：「自己能做的，就是學習與身體相處，慢慢適應控制」。

大學4年中，郭宇晨最艱難的時刻，莫過於大三時父親於睡夢中驟逝。在他大一至大三期間，父親每天開車接送及陪同上課，父親離世後，母親接續承擔陪伴就學責任。

郭宇晨回憶，父親比他還認真，只是不會寫申論題而已，「很多時候對法律理解甚至比我更透徹」。他曾笑著對父親說：「不然我們一起去考律師好了」，但這句話再也無法實現。

成大法律系師長及同學的理解與支持，也給了郭宇晨很大力量，因腦性麻痺造成的不自主發聲與肢體擺動，曾讓他很擔心影響課堂；師長也同意透過代打、代筆與延長考試時間等方式，讓他在較公平條件下學習。

郭宇晨透露，因雙手不自主張力限制，做報告時繁重文字輸入與簡報美編，實際都是由媽媽當後盾，在無數個夜裡陪著一起討論，並協助操作完成。

他的信念是，「不要因為自己的限制，就放棄自己的人生」，即使低潮或懷疑自己時，也不要長時間陷入負面情緒。

談到畢業後的未來，郭宇晨計畫參加國家考試，希望成為公務員或取得律師資格，投入法律實務累積經驗；且期待持續研究，結合自身生命經驗，讓相關制度更趨完善與公平，「我不希望自己只是被制度幫助的人，而是有能力推動制度改變的人」。

郭宇晨也期盼，社會大眾不要總把身心障礙者視為「勵志模板」，「我們只是努力在自己的限制下，好好生活的人」，「我們不是超人，也不是只能被同情的人。我們和一般人一樣，都希望被理解、被尊重，並且擁有平等參與社會的機會」。