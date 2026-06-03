快訊

日圓兌美元觸及160 日本4月底以來砸734億美元干預匯市做白工

蔡壁如表態參選碰釘子 民眾黨：不徵召彰化縣長候選人

防堵伊波拉疫情！石祟良：自這2國入境無症狀旅客 4機場免費採檢

聽新聞
0:00 / 0:00

賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

中央社／ 新竹市3日電
國立清華大學電機系學生張育碩（右2）大二時投入「清大賽車工廠」，與團隊負責整車系統開發。（清大電機系提供）中央社
國立清華大學電機系學生張育碩（右2）大二時投入「清大賽車工廠」，與團隊負責整車系統開發。（清大電機系提供）中央社

國立清華大學電機系學生張育碩，憑藉在國際賽車、晶片研究與團隊領導的耀眼表現，今年獲頒畢業生最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，展現理論與實作兼具的跨域實力。

熱愛數理與實作的張育碩，向中央社記者表示，剛進清大時，也曾被微積分等枯燥理論給考倒，直到大二投入「清大賽車工廠」，動手研發整車電控系統後，他才恍然大悟，那些抽象公式原來是讓賽車奔馳的靈魂，也享受起當「黑手」的成就感。

車隊研發的高壓曾引發退隊潮，張育碩說，最慘時電控組僅剩3人，卻仍須負責整車系統開發，坦言曾多次想過放棄，但心想「如果我也走了，這組可能就沒有人接班了」，決定與團隊一起走過最艱難時刻。

這份堅持最後成功迎來逆轉，張育碩指出，車隊不僅稱霸台灣，更於2025年遠征歐洲，在德國世界大賽的「八字環繞項目」奪下全場第12名，2026年則取得學生方程式世界排名（FS World Ranking）第90名、亞洲第一，讓台灣賽車威震國際。

除了電機專業外，張育碩也輔系工業工程與工程管理學系，他認為跨域學習最大的收穫，是學會用不同視角看待問題，這樣的思維能成為後來帶領大型工程團隊的重要養分。

脫下賽車工作服，張育碩也在實驗室專注於數位IC設計，將「混沌系統」完美應用於硬體安全，成功研發出新晶片，這項成果讓他以第一作者身分，榮獲2026年半導體指標性國際研討會錄取並口頭發表。

「如果大學畢業只帶走成績，那就缺少了一點靈魂」張育碩說，除了感念指導教授黃元豪的提攜，也勉勵學弟妹勇敢跨出舒適圈，因為許多人生最珍貴的收穫與成長，往往都在最辛苦、最想放棄的磨練之後，才會驚喜現身。

清大 中央社

延伸閱讀

從攤販到上班族…他破潛規則成「除蟑大王」繞一圈終圓賽車冠軍夢

起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史

台積3奈米核心人物辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

NASA 火星任務掌舵手 劉登凱獲頒大同大學名譽博士

相關新聞

賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

國立清華大學電機系學生張育碩，憑藉在國際賽車、晶片研究與團隊領導的耀眼表現，今年獲頒畢業生最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，展...

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

國立暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年事故多為新手騎士才提案修改，將持續收集意見做好配套。

東華大學「男神教授」爆紅！家長陪面試秒被圈粉 網驚：神似SJ始源

花蓮出現一名被網友封為「媽媽男神」的大學教授，國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅，甚至有考生分享，陪同面試的母親見過主任後，一再鼓勵他填東華，讓他忍不住回應「不然妳自己來念？」

內森母校、長榮國際學程申請停招 珍古德協會募款

來自坦尚尼亞的台大國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi），日前在畢業典禮上自述其成長與求學過程，感動國人。然而內森來台時，先在長榮大學就讀的永續發展國際學士學位學程（ＩＰＳＤ）卻面臨停招命運，引發關注。對此，珍古德教育及保育協會發起募款，盼各界資助。

台師大首屆校學士畢業生 歷史跨域語言4年修195學分

跨域學習正夯，教育部借鏡台大「校學士」制度，推廣到數間大專校院，台師大昨舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」課程套組，將語言教育結合ＡＩ與資料分析，建置ＡＩ輔助語言學習系統。政大也於本學年開放申請校學士，鼓勵學生跨越學科藩籬，發展個人專業方向。

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

行政院政委陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升宜蘭無人載具及人工智慧研究量能，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」；另由工研院透過產研合作，提供技術及人員交流，配合宜蘭海空域測試場域及產業鏈，提升我國在無人載具、機器人及人工智慧領域的研發實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。