賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

國立清華大學電機系學生張育碩，憑藉在國際賽車、晶片研究與團隊領導的耀眼表現，今年獲頒畢業生最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」，展現理論與實作兼具的跨域實力。

熱愛數理與實作的張育碩，向中央社記者表示，剛進清大時，也曾被微積分等枯燥理論給考倒，直到大二投入「清大賽車工廠」，動手研發整車電控系統後，他才恍然大悟，那些抽象公式原來是讓賽車奔馳的靈魂，也享受起當「黑手」的成就感。

車隊研發的高壓曾引發退隊潮，張育碩說，最慘時電控組僅剩3人，卻仍須負責整車系統開發，坦言曾多次想過放棄，但心想「如果我也走了，這組可能就沒有人接班了」，決定與團隊一起走過最艱難時刻。

這份堅持最後成功迎來逆轉，張育碩指出，車隊不僅稱霸台灣，更於2025年遠征歐洲，在德國世界大賽的「八字環繞項目」奪下全場第12名，2026年則取得學生方程式世界排名（FS World Ranking）第90名、亞洲第一，讓台灣賽車威震國際。

除了電機專業外，張育碩也輔系工業工程與工程管理學系，他認為跨域學習最大的收穫，是學會用不同視角看待問題，這樣的思維能成為後來帶領大型工程團隊的重要養分。

脫下賽車工作服，張育碩也在實驗室專注於數位IC設計，將「混沌系統」完美應用於硬體安全，成功研發出新晶片，這項成果讓他以第一作者身分，榮獲2026年半導體指標性國際研討會錄取並口頭發表。

「如果大學畢業只帶走成績，那就缺少了一點靈魂」張育碩說，除了感念指導教授黃元豪的提攜，也勉勵學弟妹勇敢跨出舒適圈，因為許多人生最珍貴的收穫與成長，往往都在最辛苦、最想放棄的磨練之後，才會驚喜現身。