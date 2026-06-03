政大推團隊制ESG跨領域實習 銜接企業永續專案

政大推動「ESG跨領域實習課程」，以團隊形式媒合學生進入企業，共同承接永續專案，透過「核心概論、企業參訪、教師輔導」的機制，深化學生對ESG議題的理解。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大職涯發展中心、X實驗學院與永續發展辦公室共同推動「ESG跨領域實習課程」，媒合23名不同科系的學生進入指標企業參與永續專案。

政治大學校長李蔡彥表示，面對快速變動的時代，大學需結合不同專業領域與社會需求，培養具備跨域整合與永續視野的人才，讓課堂知識不只停留在教室，而是能回應當代社會需求，這是政大的使命，而學生透過實習所累積的產業視野與實務經驗，將成為進入職場的關鍵養分。

政治大學學務長蔡炎龍提到，不同於傳統個人實習，本次課程最大的突破在於以「團隊形式」媒合學生進入企業，共同承接永續專案，這樣的設計讓學生在真實企業場域中培養協作能力，也讓企業能更完整的理解年輕世代如何看待ESG（環境保護、社會責任、公司治理）。

優樂地永續服務股份有限公司董事長朱竹元指出，ESG應與企業核心價值、環境保護和社會責任深度結合，他高度肯定大學在永續人才培育與研究上扮演的重要角色，期待未來持續透過產學合作，協助學生提前接軌產業現場。

鴻海精密工業人資長夏國安以鴻海「分享、合作、共融」核心價值為例，實習課程不僅提供學生參與企業永續治理的場域，也讓企業更深入了解新世代如何詮釋永續，「有願景就會有目標，有目標就會有策略」，有策略就要靠優秀的學子和員工，共同打造ESG企業，回饋社會。

以鴻海集團「ESG國際評級戰略與社會影響力數位優化專案」為例，來自政大廣告系、新聞系、科技管理與智慧財產研究所的學生，分別從數位傳播、輿情分析與DEI制度（多元共融）切入企業永續治理議題，將課堂所學轉化為實際解方。