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台師大首屆校學士畢業生 歷史跨域語言4年修195學分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

跨域學習正夯，教育部借鏡台大「校學士」制度，推廣到數間大專校院，台師大昨舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」課程套組，將語言教育結合ＡＩ與資料分析，建置ＡＩ輔助語言學習系統。政大也於本學年開放申請校學士，鼓勵學生跨越學科藩籬，發展個人專業方向。

許家瑋四年間修讀一九五個學分。他表示，要從歷史系跨足到語言學、大數據領域難度頗高，一開始有滿滿的挫折感，但跨領域關鍵在於「敢問」，教師回答的內容都是經整理後的知識，可作為參考。

許家瑋建置ＡＩ輔助語言學習系統。他談到，系統以真實新聞語料當學習素材，運用自然語言處理技術、自動語音生成及知識圖譜分析，協助學習者掌握詞彙跟語法結構，學到中文母語者真正使用的詞彙，而非課本內的用法。

原國文系學生陳姿媛則談到，大四那年才決定參加校學士，轉而把更多時間投入特教輔系與社會與傳播應用等學分學程，在校五年，修了一九八個學分。

政大也於本學年開放申請校學士，經審查後廿六人成為第一屆校學士生。政大Ｘ實驗學院院長李維倫指出，申請者來自不同學院，可依個人計畫整合不同領域課程，李維倫強調，跨域學習不是拼湊課程，也要教師適度引導，協助學生建立清晰方向。

台師大 語言 政大 教育部

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