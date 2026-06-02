快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大學校長陳威戎說明學校積極爭取籌設「無人載具專業研究學院」，期盼透過擴增教研量能，將宜大打造為國家級的海空實驗基地。圖／宜大提供
宜蘭大學校長陳威戎說明學校積極爭取籌設「無人載具專業研究學院」，期盼透過擴增教研量能，將宜大打造為國家級的海空實驗基地。圖／宜大提供

行政院政委陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升宜蘭無人載具及人工智慧研究量能，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」；另由工研院透過產研合作，提供技術及人員交流，配合宜蘭海空域測試場域及產業鏈，提升我國在無人載具、機器人及人工智慧領域的研發實力。

因應政府推動「五大信賴產業」政策，發展無人載具產業，陳金德政委率相關部會代表到宜大現勘無人機考訓場暨研商宜蘭無人載具產業。陳金德表示，賴總統極力推動無人機產業發展，並定位台灣為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」，行政院也已透過統籌計畫，從制度法規、創新研發、生產製造等面向，積極協助無人載具產業發展。

尤其，台灣在晶片及人工智慧AI的成熟產業鏈，提供相關產業重要基礎，從材料、零組件到智慧控制，都讓台灣擁有發展無人載具的優勢；宜蘭在全國無人載具的產業戰略布局中，具有獨特優勢，包括少數同時具有空海域測試地點的縣市，除了現有無人載具模組及零件產業外，還可快速與北部產業進行整合串聯，形成完整供應鏈。

至於，宜大無人機暨智慧農業碩士學程及無人機應用研究中心在過去幾年打下基礎，未來在教育部及工研院的協助下，轉型為「無人載具及人工智慧研究所」及「無人載具研發實驗室」，將可銜接正在發展中的無人載具、機器人及人工智慧協作的研發與產業需求。

宜大校長陳威戎表示，3月時曾向陳政委說明宜大在無人機領域的現況，包括從2020年率先開設大學部「無人機微學分學程」，2021設立「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」，此外也有校級「無人機應用研究中心」，以城南校區為基地，服務廣大公民營團體與機構需求，目前已成為旋翼機與定翼機全機型考照量能最大的無人機考照場。

陳金德認為，宜蘭必須把握「天時、地利與人和」搶佔先機，行政院也已經在相關面向，逐步協助宜蘭無人載具產業中，取得獨特的發展利基。

行政院政務委員陳金德（右二）與立法院陳俊宇立委（右三），聽取宜大團隊解說在無人機研發與智慧農業應用成果。圖／宜大提供
行政院政務委員陳金德（右二）與立法院陳俊宇立委（右三），聽取宜大團隊解說在無人機研發與智慧農業應用成果。圖／宜大提供

宜蘭大學校長陳威戎（右一）向行政院政務委員陳金德（右二）說明城南校區的無人載具實證場域規劃，建置海空無人載具整合測試廊道的長遠願景。圖／宜大提供
宜蘭大學校長陳威戎（右一）向行政院政務委員陳金德（右二）說明城南校區的無人載具實證場域規劃，建置海空無人載具整合測試廊道的長遠願景。圖／宜大提供

宜大 陳金德 無人機

延伸閱讀

宜大無人機碩士學程 陳金德：未來轉型為無人載具所

無人機發展計畫浮編 白委要求公開資料

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

陽明交大無人潛水艇參與國際賽 驗證水下感測導航

相關新聞

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

國立暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年事故多為新手騎士才提案修改，將持續收集意見做好配套。

東華大學「男神教授」爆紅！家長陪面試秒被圈粉 網驚：神似SJ始源

花蓮出現一名被網友封為「媽媽男神」的大學教授，國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅，甚至有考生分享，陪同面試的母親見過主任後，一再鼓勵他填東華，讓他忍不住回應「不然妳自己來念？」

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

行政院政委陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升宜蘭無人載具及人工智慧研究量能，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」；另由工研院透過產研合作，提供技術及人員交流，配合宜蘭海空域測試場域及產業鏈，提升我國在無人載具、機器人及人工智慧領域的研發實力。

台師大首屆校學士畢業生 他把AI結合語言學習、她將特教融入繪本創作

教育部借鏡台大「校學士」制度推廣到數間大專校院，打破學系壁壘，讓學生自主規畫跨領域學習路徑。台師大今舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」，將語言教育結合AI與資料分析能力，建置AI輔助語言學習系統...

中大研究智慧零售成敗 使用意願和安心感是關鍵

中央大學研究發現，智慧零售的成敗，不只取決於機器有多好用，而在於消費者是否想用且用得安心，當消費者感到不適或不安全時，便...

中央大學破解智慧零售心理關卡 機器愈聰明顧客不一定愈安心

智慧零售科技正在改變消費日常，但國立中央大學企業管理系特聘教授洪秀婉團隊，從以科技準備度、自我決定理論與現狀偏誤理論為基礎，從兩條心理路徑切入，發現機器愈聰明顧客未必愈安心，顧客更在意是否「會用」也害怕用錯。該研究成果已刊登於商管領域國際期刊 《Technological Forecasting & Social Change》。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。