因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

行政院政委陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升宜蘭無人載具及人工智慧研究量能，決議由教育部協助宜大提升現行無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」；另由工研院透過產研合作，提供技術及人員交流，配合宜蘭海空域測試場域及產業鏈，提升我國在無人載具、機器人及人工智慧領域的研發實力。

因應政府推動「五大信賴產業」政策，發展無人載具產業，陳金德政委率相關部會代表到宜大現勘無人機考訓場暨研商宜蘭無人載具產業。陳金德表示，賴總統極力推動無人機產業發展，並定位台灣為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」，行政院也已透過統籌計畫，從制度法規、創新研發、生產製造等面向，積極協助無人載具產業發展。

尤其，台灣在晶片及人工智慧AI的成熟產業鏈，提供相關產業重要基礎，從材料、零組件到智慧控制，都讓台灣擁有發展無人載具的優勢；宜蘭在全國無人載具的產業戰略布局中，具有獨特優勢，包括少數同時具有空海域測試地點的縣市，除了現有無人載具模組及零件產業外，還可快速與北部產業進行整合串聯，形成完整供應鏈。

至於，宜大無人機暨智慧農業碩士學程及無人機應用研究中心在過去幾年打下基礎，未來在教育部及工研院的協助下，轉型為「無人載具及人工智慧研究所」及「無人載具研發實驗室」，將可銜接正在發展中的無人載具、機器人及人工智慧協作的研發與產業需求。

宜大校長陳威戎表示，3月時曾向陳政委說明宜大在無人機領域的現況，包括從2020年率先開設大學部「無人機微學分學程」，2021設立「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」，此外也有校級「無人機應用研究中心」，以城南校區為基地，服務廣大公民營團體與機構需求，目前已成為旋翼機與定翼機全機型考照量能最大的無人機考照場。

陳金德認為，宜蘭必須把握「天時、地利與人和」搶佔先機，行政院也已經在相關面向，逐步協助宜蘭無人載具產業中，取得獨特的發展利基。

行政院政務委員陳金德（右二）與立法院陳俊宇立委（右三），聽取宜大團隊解說在無人機研發與智慧農業應用成果。圖／宜大提供

宜蘭大學校長陳威戎（右一）向行政院政務委員陳金德（右二）說明城南校區的無人載具實證場域規劃，建置海空無人載具整合測試廊道的長遠願景。圖／宜大提供