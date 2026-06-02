淡江大學舉辦黃仁勳演講直播同樂會 師生共探AI未來趨勢

NVIDIA執行長黃仁勳在COMPUTEX精彩演講，為了讓學生一起接軌國際發展，淡江大學主辦「GTC Taipei 2026 NVIDIA 執行長黃仁勳主題演講直播校園同樂會」，活動由AI創智學院主辦，現場超過450位淡江師生參與，人數再創新高。淡江大學連續兩年舉辦全臺規模最大的NVIDIA校園同步直播活動，現場氣氛熱烈，也吸引國立臺灣大學等外校學生與家長參與。

淡江大學葛煥昭校長表示，AI與永續發展的緊密結合。學校過去舉辦NVIDIA GTC Keynote Watch Party的成功經驗，AI是當今世界最重要的共同語言，淡江大學擁有全臺頂尖的AI教育建置，包括：全雲端智慧校園3.0四大主軸，以AI為驅動力，全面融入永續發展目標，是NVIDIA在臺灣的AI University，打造真正與國際接軌的AI教育環境，讓每一位淡江學生在校期間就能站上科技最前線。

工學院AI創智學院院長李宗翰指出，黃仁勳每年在COMPUTEX的演講，都是全球AI產業最重要的風向標。淡江連續舉辦Watch Party，不只是看一場直播，更是讓學生親身感受科技時代的脈動，體會自己所學與全球趨勢的緊密連結。除了科技新知，AI創智學院也在活動現場規劃了豐富的互動環節。早鳥報到的師生可獲得限量NVIDIA信仰潮T恤，而抽大獎：最新GeForce RTX 50系列顯示卡的抽獎環節，更將全場氣氛推向最高潮。