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持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

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持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學。圖／本報資料照片
國立暨南國際大學。圖／本報資料照片

國立暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年事故多為新手騎士才提案修改，將持續收集意見做好配套。

由於，暨大校園並非位在埔里市區，師生對外通行仰賴台21線中潭公路，住校外或去市區生活採買必須騎車或搭車市區；唯該路線也是前往日月潭景點的重要道路，車流量大且車速快，導致車禍狀況頻仍，去年甚至發生2起學生死亡車禍。

據了解，為降低學生交通事故，暨大校方近期研擬提案修改校園車輛管理辦法，其中增訂申請汽、機車停車證（通行證），其所持該類別駕照須滿1年以上，但教職員工因居住地偏遠、大眾運輸不便等因素，具不可替代通勤需求者不在此限。

由於，當地公車班次時間受限，不少大學生仰賴車輛代步，但該增訂條例等同僅限制要求學生須持有駕照滿1年才能騎車或開車入校，學生反彈痛批校規凌駕法律，並質疑校內不能騎，校外照騎一樣車禍，治標不治本，為此發起連署反對。

暨大則表示，近年多起學生車禍事故都是新手騎士，考量其經驗較不足，且大一新生有保障住宿，且一般時段也有公車班次可搭，才提案修改車輛入校規定，校方也將持續收集各方意見，爭取增加公車班次，盡力做好配套，以降低相關疑慮。

國立暨南國際大學研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。圖／擷取自Dcard暨南大學版
國立暨南國際大學研擬修改校園車輛管理辦法，增訂持有駕照滿1年才能申請通行證入校，學生「炸鍋」痛批校規凌駕法律，發起連署反對。圖／擷取自Dcard暨南大學版

暨大 校園 車禍

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