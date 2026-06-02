宜大無人機碩士學程 陳金德：未來轉型為無人載具所

行政院政務委員陳金德今天率隊前往宜蘭大學，研商提升無人載具研究量能，決議由教育部協助宜大提升現有無人機碩士學程為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」。

陳金德表示，總統賴清德極力推動無人機產業發展，並定位台灣為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」，行政院已透過統籌型計畫，從制度法規、創新研發、生產製造等面向，積極協助無人載具產業發展。

陳金德說，台灣在晶片及人工智慧領域擁有成熟產業鏈，行政院為協助無人載具產業發展，在統籌型計畫中編列預算補助各單位採購無人機，以內需帶動生產扶植相關產業，並進一步成為非紅化民主供應鏈的主要輸出國。

陳金德指出，宜蘭目前除宜大城南校區及蘇澳港第1港埠外，未來還將新增空域及海域作為測試使用，是台灣少有同時具有空海域測試地點的縣市；產業面部分，宜蘭除了現有無人載具模組及零件產業外，還可快速與北部產業整合與串聯，形成完整供應鏈。

至於最重要的研究面，陳金德補充，宜大的無人機暨智慧農業碩士學程及無人機應用研究中心，在過去幾年打下基礎，未來在教育部及工研院協助下，轉型為「無人載具及人工智慧研究所」及「無人載具研發實驗室」，將可銜接正在發展中的無人載具、機器人及人工智慧協作的研發與產業需求。