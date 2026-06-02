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群聯創辦人潘健成勉興大學生 把握AI落地應用黃金期

中央社／ 台中2日電

群聯電子創辦人暨執行長潘健成中興大學演講，分享AI產業趨勢、創業選擇到人生哲學；他說，AI工具有效節省研發人力與時間，企業作法不應是裁員，勉勵學生把握AI落地應用黃金期。

根據國立中興大學今天發布的新聞稿，潘健成1日應邀至中興大學，以「為自己爭氣：創業歷程 x AI產業洞察 x 未來創新思維」為題發表專題演講，他分享來台求學、創辦群聯，帶領公司站上全球舞台的歷程。

潘健成直言，AI不是用來取代所有工作，而是協助人類處理「重複性的知識與文件工作」，他以工廠機械手臂取代重複性肢體勞動為例指出，AI價值在於讓原本耗時、反覆、容易疲乏的工作更有效率。

潘健成指出，AI產業接下來真正的瓶頸不只在算力，更在記憶體與儲存；對於企業導入AI，潘健成分享群聯內部經驗指出，公司去年起成立AI專案小組，要求各部門提出實際需求，透過AI agent協助研發與行政流程。

他表示，導入初期一定會遇到抗拒與磨合，只要方向正確就必須持續推動；AI工具能有效節省研發人力與時間，企業作法不應是裁員，而是把人才從重複性工作中釋放出來，轉向更高價值的測試、應用與系統整合工作。

他建議學生不要盲目創業，要先看見明確需求、理解市場缺口，再決定投入方向；以當前趨勢，他認為AI落地應用、軟體整合與Hybrid AI相關服務，是未來3年內最有機會創業方向，因全球企業都需要AI解決方案，真正懂得落地執行的人才仍然不足。

潘健成也分享自己人生哲學。他說，外界常以為企業家持續拚搏是因為熱情，一件事做了20年，真正支撐人的往往不是熱情，而是責任；他勉勵學生，面對AI時代不必害怕，把握機會、持續學習，為自己爭氣、也為未來創造被需要的價值。

潘健成 中興大學 群聯

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