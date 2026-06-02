台師大首屆校學士畢業生 他把AI結合語言學習、她將特教融入繪本創作

教育部借鏡台大「校學士」制度推廣到數間大專校院，打破學系壁壘，讓學生自主規畫跨領域學習路徑。台師大今舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」，將語言教育結合AI與資料分析能力，建置AI輔助語言學習系統；原國文系學生陳姿媛修讀「多元需求支持與文化溝通」，將創作結合特教理念撰寫繪本《小薰的香香世界》。

許家瑋四年間修讀195個學分，他表示，在歷史系的期間學到「不能只有歷史專才」，在修讀課程的期間也發現歷史能跟經濟甚至生物學概念結合；如同系上每個老師，做歷史研究也接觸不同領域。

許家瑋談到，修讀校學士期間陸續接觸了教育大數據微學程、韓國語文學程等，但不諱言，要從歷史系專業跨足到語言學、大數據領域難度高，一開始也有滿滿的挫折感。但他談到，跨領域的關鍵在於要「敢問」，教師回答的內容都是經整理後的知識，可以作為參考或斟酌使用。

許家瑋也建置AI輔助語言學習系統，他談到，系統開發約花費一學期，以真實新聞的語料作學習素材，運用自然語言處理技術、自動語音生成及知識圖譜分析，協助學習者掌握詞彙跟語法結構，學到中文母語者真正使用的詞彙，而非「課本內」的用法。

陳姿媛則談到，大四那年才決定投入校學士，轉而把更多時間投入特教輔系與社會與傳播應用學分學程、國際足跡學分學程。因校學士和出國交換已在學五年，總計修了198個學分。

陳姿媛也說，在特教領域接觸到自閉症孩童、了解到神經多樣性，於是鎖定自閉症中「感官敏銳」的特質，再結合文字與繪圖，創作繪本

《小薰的香香世界》。但全書不標籤主角是自閉症，只想呈現人都會有不同的習慣、狀態，希望學童都能看見自己的價值，也希望改變主流社會對「異與常」的既定理解。

台師大副校長陳學志則表示，頂尖科學期刊《自然》日前刊登研究，研究團隊分析全世界最頂尖的運動員、音樂家、文學家、數學家，發現其都是跨領域、專精數個不同專業；再者，他們早年發展甚至成績都不太好，多是大器晚成，但成功的重點在於興趣廣泛且不斷探索，代表學問要有所突破，一定要跨過疆界，校學士制度就是提供學生組合各系專業，思考出最好的專業組合模式。