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東華大學「男神教授」爆紅！家長陪面試秒被圈粉 網驚：神似SJ始源

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供

花蓮出現一名被網友封為「媽媽男神」的大學教授，國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅，甚至有考生分享，陪同面試的母親見過主任後，一再鼓勵他填東華，讓他忍不住回應「不然妳自己來念？」

近期大學申請入學第二階段面試告一段落，一名網友在社群平台分享面試經歷，貼出一張模糊側臉照表示，東華大學某系主任不僅外型亮眼，還事先詳閱考生資料，與考生及家長互動自然、談話氣氛輕鬆愉快，因此讓母親面試結束後頻頻暗示他選填東華。

貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友直呼照片中的男子神似韓國男團Super Junior成員始源，也有人認出主角正是東華大學觀遊系主任李易儒，留言區更湧入大批網友開玩笑表示要鼓勵孩子報考東華，甚至有人笑稱願意為了教授到花蓮念書。

校方指出，李易儒擁有中國文化大學地學博士學位，專長涵蓋觀光地理、文化觀光、永續旅遊、休閒心理與智慧觀光等領域，目前擔任觀遊系主任兼教授，學生普遍認為他待人親切、樂於與學生交流，在系上擁有相當高的人氣。

43歲的李易儒目前未婚，平時維持規律運動習慣，健壯體格同樣成為網友討論焦點。他表示，面試前都會仔細閱讀每位考生資料，也會與家長交流，希望更全面了解學生特質及未來規劃，找到真正適合系所發展的人才。

對於意外在網路爆紅，李易儒相當低調，認為考生及家長的回饋，某種程度上也是對觀遊系辦學成果的肯定。

東華大學校長徐輝明表示，李易儒到校服務約3、4年，給人的印象一直是陽光、自信且充滿活力，不僅深受學生喜愛，今年更首創以開放式對談方式與考生及家長深度交流，獲得良好回響，對學校招生推廣也帶來正面助益。

國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供

國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供

國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供

國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系主任李易儒因外型出眾、面試風格親切，近日在社群平台意外爆紅。圖／東華大學觀遊系主任李易儒提供

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