中大研究智慧零售成敗 使用意願和安心感是關鍵
中央大學研究發現，智慧零售的成敗，不只取決於機器有多好用，而在於消費者是否想用且用得安心，當消費者感到不適或不安全時，便會退回人工服務模式。
中央大學今天發布新聞稿指出，智慧零售科技正在改變消費日常，對許多顧客來說，機器愈聰明，未必愈安心。中央大學企業管理系教授洪秀婉以科技準備度、自我決定理論與現狀偏誤理論為基礎，從心理路徑切入，揭開阻礙智慧零售普及的心理關卡，研究成果刊登於國際期刊。
洪秀婉表示，智慧零售的成敗，往往不只取決於機器有多先進，而在於消費者是否願意伸手按下第一個按鍵，他們可能擔心是否被監控、個人資料如何被使用，也不確定系統若出錯時該找誰協助；許多顧客並非排斥科技，而是害怕自己不會用、用錯，甚至在排隊人潮前出糗。
根據研究顯示，智慧零售科技能否被接受，關鍵不只「好不好用」，而是消費者是否「想用」、「會用」且「用得安心」；具創新特質的消費者，較易產生自主性與能力感，更願嘗試智慧零售系統；當消費者感到不適、不安全或不信任時，便會產生慣性，退回熟悉的人工服務模式。
這項研究提醒零售業者，導入智慧科技不能只從企業角度思考，企業看到的是效率，顧客感受到的卻可能是焦慮；企業希望減少人力，顧客卻可能需要有人協助；對害怕操作機器的人來說，服務人員能降低焦慮，對於喜歡自主操作的人，店員靠太近，可能讓人覺得被監視或打擾。
研究團隊提到，智慧零售真正的挑戰，不是把人完全移開，而是把人放在最需要的位置，好的服務設計，應讓顧客可以自己完成操作，但遇到困難時，也能立即得到協助；此外，介面要簡單，流程要清楚，錯誤提示要友善，服務人員應在顧客需要時適時出現。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。