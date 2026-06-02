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陽明交大無人潛水艇參與國際賽 驗證水下感測導航

中央社／ 台北2日電
陽明交通大學學生組成的ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，透過賽事驗證潛水艇自主導航與水下感測等系統整合能力。（陽明交大提供） 中央通訊社
陽明交通大學學生組成的ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，透過賽事驗證潛水艇自主導航與水下感測等系統整合能力。（陽明交大提供） 中央通訊社

陽明交大學生組成的ORCA AUV無人潛水艇團隊，日前參加「SAUVC2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，成功挺進決賽，透過賽事驗證潛水艇自主導航與水下感測等系統整合能力。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，ORCA AUV團隊由陽明交大機械工程系教師賴錦文與蔡佳宏共同指導，集結12名來自機械工程系與電機工程系的學生，整合視覺影像辨識、自動控制與動力系統，打造具備自主決策能力的無人潛水艇系統。

新加坡自主式水下無人機挑戰賽包含資格賽與決賽兩大關卡，資格賽要求潛水艇在無人操作下，自主穿越指定尺寸門框，完成迴轉後再次穿越；決賽涵蓋水下導航、水下通訊、水下取球與放球等任務，所有操作須由系統自主完成，考驗團隊在感知、控制與決策等核心技術的整合能力。

陽明交大表示，ORCA AUV團隊是今年台灣唯一入選參賽的隊伍，最終取得決賽資格，與國際頂尖學生團隊同場競技；雖最終未能擠進前3名，團隊仍透過賽事驗證，潛水艇自主導航與水下感測等系統整合能力，展現研發成果與國際競爭力。

賴錦文提到，比賽的主要目標，為培養學生投入海洋機器人領域，並促進自主式技術於海洋探索、海底搜救、水下巡檢與水下作業等應用發展；競賽強調無人載具的自主能力與系統整合能力，對參賽隊伍而言是一項高度挑戰。

ORCA AUV團隊成員吳柏劭分享，在備賽過程中面臨不少挑戰，包括機體漏水、影像辨識失敗、定位精度不足等，皆透過反覆測試與團隊合作逐步克服；此次有許多新成員加入，雖仍在熟悉系統操作，但都投入大量時間與心力，最終順利完成系統開發、測試與競賽任務。

陽明交通大學學生組成的ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，成功挺進決賽。（陽明交大提供） 中央通訊社
陽明交通大學學生組成的ORCA AUV無人潛水艇團隊，參加「SAUVC 2026新加坡自主式水下無人機挑戰賽」，成功挺進決賽。（陽明交大提供） 中央通訊社

陽明交大 交大 新加坡

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