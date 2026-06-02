台大博士內森逆轉勝推手長榮IPSD學程將停招 珍古德協會發起募款搶救

國立台灣大學日前舉行畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi）來自坦尚尼亞山區村落，其成長與求學過程感動台大師生。內森來台時先在長榮大學就讀永續發展國際學士學位學程，學生主要多來自非洲開發中國家，但校方無法長期支持學程，已向教育部提報停招，珍古德教育及保育協會則發起募款，盼各界捐款資助。

內森來自坦尚尼亞山區村落，每天得赤腳走半小時打水、睡前必須用針挑出腳上寄生蟲，但他成績始終名列前茅，獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，他表示，每月會省下一半的生活費資助家鄉5名孩童上學，夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多小孩改變命運。

內森當年受珍古德引薦，來台就讀長榮大學永續發展國際學士學位學程（IPSD），該學程招募全球的「根與芽」計畫高中生。截至目前為止，總共招募了將近160名國際學生，共有6屆畢業生，目前長榮大學還有51位IPSD學生。

但珍古德教育及保育協會於社群平台表示，學程大部分學生多來自非洲國家，如坦尚尼亞、蒲隆地、烏干達，在前後兩任校長支持下，長榮大學提供學生四年全額獎學金、住宿、每個月的生活津貼，早期還包括來回機票。國際珍古德協會協助聯繫、招募及推薦學生，以及簽證費用。但少子化衝擊下，長榮大學已無法長期支持IPSD，做出停招決定。

珍古德教育及保育協會指出，目前學程還有51位非洲學生在校，希望各界可以慷慨支持，直接捐款給長榮大學。也會堅持珍古德的理想，持續推動2.0版的IPSD。

教育部日前表示，大學衡酌校務發展、資源條件、招生情形，規劃系所停招、整併、更名等。長榮大學申請116學年度停招「永續發展國際學士學位學程」，刻正審查中。