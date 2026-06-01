曾任NASA火星任務副總工程師 劉登凱獲大同大學名譽博士學位
大同大學於5月30日舉辦畢業典禮，頒授名譽博士學位予電機系校友劉登凱。劉登凱任職於美國NASA 噴射推進實驗室（JPL）期間，主導多項火星探測任務。他認為，不管是大同電鍋還是探索太空，都是需要耐性的基本功，勉勵畢業生成為有責任感的優秀工程師，用科技、知識服務別人。
劉登凱在JPL任職超過36年，於2025年底退休。曾三度獲 NASA 傑出成就獎章，兩度獲得 JPL 領導力卓越獎與技術卓越獎。回憶在大同大學就學期間，「電機一直是我想學習的領域，但跟很多年輕人一樣，充滿期待卻不知道人生會到哪兒去？」，完全沒想到時隔60年，會回母校受頒名譽博士，「對於家人和母校，心中充滿感恩與感謝，接受這份榮譽」。
從計算尺的時代，走到人工智慧時代，參與太空探索到重返月球，劉登凱慶幸在NASA的歲月，科技完成了很多做不到的事，「但是科技有讓我們更快樂嗎？答案是否定的。」
劉登凱說，在美國生活和工作多年，看見進步，也看見社會越來越分裂，認為「我們需要的不只是更先進的科技，更需要合作、理解和責任感。」
校長何明果表示，劉登凱校友對太空探險有巨大貢獻，對於科學教育不遺餘力，以大同大學為起點，創立「Connecting.TW（連結台灣）」講座，邀請矽谷菁英透過視訊為14所大學學生授課。退休後創立StarGlo Space System，專注於太空系統工程發展。大同大學特別選在畢業典禮頒發名譽博士，除表彰他對社會的貢獻，更期勉畢業生學習劉博士「保持好奇心，有工程師的嚴謹，以及服務的熱忱」，有能力且不忘回饋社會。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。