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曾任NASA火星任務副總工程師 劉登凱獲大同大學名譽博士學位

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
曾任NASA火星任務副總工程師的劉登凱，榮獲大同大學名譽博士學位。圖／大同大學提供
曾任NASA火星任務副總工程師的劉登凱，榮獲大同大學名譽博士學位。圖／大同大學提供

大同大學於5月30日舉辦畢業典禮，頒授名譽博士學位予電機系校友劉登凱。劉登凱任職於美國NASA 噴射推進實驗室（JPL）期間，主導多項火星探測任務。他認為，不管是大同電鍋還是探索太空，都是需要耐性的基本功，勉勵畢業生成為有責任感的優秀工程師，用科技、知識服務別人。

劉登凱在JPL任職超過36年，於2025年底退休。曾三度獲 NASA 傑出成就獎章，兩度獲得 JPL 領導力卓越獎與技術卓越獎。回憶在大同大學就學期間，「電機一直是我想學習的領域，但跟很多年輕人一樣，充滿期待卻不知道人生會到哪兒去？」，完全沒想到時隔60年，會回母校受頒名譽博士，「對於家人和母校，心中充滿感恩與感謝，接受這份榮譽」。

從計算尺的時代，走到人工智慧時代，參與太空探索到重返月球，劉登凱慶幸在NASA的歲月，科技完成了很多做不到的事，「但是科技有讓我們更快樂嗎？答案是否定的。」

劉登凱說，在美國生活和工作多年，看見進步，也看見社會越來越分裂，認為「我們需要的不只是更先進的科技，更需要合作、理解和責任感。」

校長何明果表示，劉登凱校友對太空探險有巨大貢獻，對於科學教育不遺餘力，以大同大學為起點，創立「Connecting.TW（連結台灣）」講座，邀請矽谷菁英透過視訊為14所大學學生授課。退休後創立StarGlo Space System，專注於太空系統工程發展。大同大學特別選在畢業典禮頒發名譽博士，除表彰他對社會的貢獻，更期勉畢業生學習劉博士「保持好奇心，有工程師的嚴謹，以及服務的熱忱」，有能力且不忘回饋社會。

榮獲大同大學名譽博士學位的劉登凱(右)致贈樂高火星車模型予校長何明果。圖／大同大學提供
榮獲大同大學名譽博士學位的劉登凱(右)致贈樂高火星車模型予校長何明果。圖／大同大學提供

曾任NASA火星任務副總工程師的劉登凱以「大同電鍋與太空探索」為題分享學習經驗。圖／大同大學提供
曾任NASA火星任務副總工程師的劉登凱以「大同電鍋與太空探索」為題分享學習經驗。圖／大同大學提供

NASA 火星 大同大學 太空 電機系

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