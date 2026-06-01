中央大學太空及遙測中心第三天線啟用 多衛星服務全面提升

中央大學太空及遙測研究中心今日新天線，也是第三座衛星接收天線啟用，象徵中大在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進，大幅提升我國衛星資料接收與服務能量。

中大表示，太空及遙測研究中心長期深耕太空科技與遙測研究，資源衛星接收站建置以來，持續提供國內學術研究、環境監測、防災應變及教育推廣所需的重要衛星資料，並與國內外研究單位保持密切合作，累積深厚的技術與實務經驗。

隨著衛星世代蓬勃發展，軌道衛星數量急遽增加、資料傳輸需求快速成長，既有設備逐漸面臨容量與維運上的挑戰，建置新型接收設備已成為提升整體服務效能的重要關鍵。

為迎接未來多元且高頻寬的衛星應用需求，中央大學建置第三座衛星接收天線，導入Safran Data Systems VISION 6.1米X波段接收系統，具備高速資料接收、高自動化控制與穩定運作等優勢，可大幅提升衛星資料接收效率與系統可靠度。

新天線已完成安裝與測試並正式運轉，顯著提升多顆衛星同步接收與任務調度能力，研究團隊同步開發「智慧化自動排程系統」，可依據不同衛星任務需求，自動配置最適合的天線與設備資源，進一步提升整體接收穩定與作業效率，展現智慧化地面站管理的新里程。

中大今日舉辦啟用典禮，由太空及遙測研究中心主任林唐煌與教授曾國欣主持，還安排專題演講，介紹第三接收天線的核心功能與實際運用，帶領與會者深入了解天線在衛星資料接收、環境監測與科研發展上的重要角色。

太空及遙測研究中心表示，第三接收天線的啟用，不只是硬體設備的升級，更代表台灣在太空科技與遙測應用領域能量的持續累積。未來，相關衛星資料將更廣泛應用於環境監測、氣候變遷研究、災害防治、國土管理、海洋觀測及智慧治理等領域，提供政府、學界與社會更即時、穩定且可靠的空間資訊服務。

太空及遙測研究中心也將持續推動衛星科技研發與國際合作，支援國內外衛星資料穩定接收並積極培育太空科技與遙測專業人才，為臺灣太空發展與空間資訊應用注入更多創新動能。

中央大學新天線啟用典禮，正式啟用第三座衛星接收天線。圖／中央大學提供