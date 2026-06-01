快訊

整理包／輝達GTC大會登場 黃仁勳演講重點一次看

專訪／苗可麗捧3千萬現金買房！看破「養兒防老」：女兒沒義務照顧我

歡迎輝達落腳北士科！北市府晚間點亮台北101 「點燈字樣曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學太空及遙測中心第三天線啟用 多衛星服務全面提升

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
第三接收天線的啟用不只是硬體設備的升級，更代表台灣在太空科技與遙測應用領域能量的持續累積。圖／中央大學提供
第三接收天線的啟用不只是硬體設備的升級，更代表台灣在太空科技與遙測應用領域能量的持續累積。圖／中央大學提供

中央大學太空及遙測研究中心今日新天線，也是第三座衛星接收天線啟用，象徵中大在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進，大幅提升我國衛星資料接收與服務能量。

中大表示，太空及遙測研究中心長期深耕太空科技與遙測研究，資源衛星接收站建置以來，持續提供國內學術研究、環境監測、防災應變及教育推廣所需的重要衛星資料，並與國內外研究單位保持密切合作，累積深厚的技術與實務經驗。

隨著衛星世代蓬勃發展，軌道衛星數量急遽增加、資料傳輸需求快速成長，既有設備逐漸面臨容量與維運上的挑戰，建置新型接收設備已成為提升整體服務效能的重要關鍵。

為迎接未來多元且高頻寬的衛星應用需求，中央大學建置第三座衛星接收天線，導入Safran Data Systems VISION 6.1米X波段接收系統，具備高速資料接收、高自動化控制與穩定運作等優勢，可大幅提升衛星資料接收效率與系統可靠度。

新天線已完成安裝與測試並正式運轉，顯著提升多顆衛星同步接收與任務調度能力，研究團隊同步開發「智慧化自動排程系統」，可依據不同衛星任務需求，自動配置最適合的天線與設備資源，進一步提升整體接收穩定與作業效率，展現智慧化地面站管理的新里程。

中大今日舉辦啟用典禮，由太空及遙測研究中心主任林唐煌與教授曾國欣主持，還安排專題演講，介紹第三接收天線的核心功能與實際運用，帶領與會者深入了解天線在衛星資料接收、環境監測與科研發展上的重要角色。

太空及遙測研究中心表示，第三接收天線的啟用，不只是硬體設備的升級，更代表台灣在太空科技與遙測應用領域能量的持續累積。未來，相關衛星資料將更廣泛應用於環境監測、氣候變遷研究、災害防治、國土管理、海洋觀測及智慧治理等領域，提供政府、學界與社會更即時、穩定且可靠的空間資訊服務。

太空及遙測研究中心也將持續推動衛星科技研發與國際合作，支援國內外衛星資料穩定接收並積極培育太空科技與遙測專業人才，為臺灣太空發展與空間資訊應用注入更多創新動能。

中央大學新天線啟用典禮，正式啟用第三座衛星接收天線。圖／中央大學提供
中央大學新天線啟用典禮，正式啟用第三座衛星接收天線。圖／中央大學提供

太空 衛星 中央大學

延伸閱讀

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

極地大學聯盟大會 中央大學首度以正式會員出席

太空商品當紅炸子雞 5月00910漲幅達36.67%居冠

鴻海於Computex 2026展示 機器人、醫療、太空資料中心及三大平台應用

相關新聞

起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史

嘉義東石高中電機科校友陳暐，當年國中會考成績僅4B1C（英文C），進入東高就讀後，在導師引導下找回自信並持續奮鬥，如今成功推甄錄取國立成功大學航太工程學系博士班。東石高中表示，陳暐的勵志歷程勉勵全校學弟妹，即使入校時的起點成績不理想，只要願意付出努力與堅持，未來依然能在專業領域開創出一番作為。

中央大學太空及遙測中心第三天線啟用 多衛星服務全面提升

中央大學太空及遙測研究中心今日新天線，也是第三座衛星接收天線啟用，象徵中大在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進，大幅提升我國衛星資料接收與服務能量。

黃仁勳揭未來AI人才樣貌 文藻300師生追直播搶修職場生存課

「Jensanity」仁來瘋熱潮吹進校園，文藻外語大學今天同步直播NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳於GTC Taipei主題演講，吸引超過300名師生與校友到場，校長莊慧玲說，這不只是觀看一場科技界年度盛事，更是提前掌握未來人才趨勢的一堂課。

網球選手變模特兒 崑大吳君怡轉念闖伸展台散發正能量

崑山科大時尚展演事業系吳君怡一心想成為網球好手、八年努力無法突破，沒想到大一被模特經紀公司發掘簽約，四年參與多場大型時尚秀展演，畢業前更被知名彩妝師創立美妝品牌、服飾品牌拍平面廣告，以運動培養的韌性自律，勇敢跨足時尚產業，在聚光燈下自信踏出屬於新世代模特的耀眼步伐。

NASA 火星任務掌舵手 劉登凱獲頒大同大學名譽博士

大同大學5月30日（六）舉辦畢業典禮，並頒授名譽博士學位予電機系校友劉登凱。劉登凱任職於美國NASA 噴射推進實驗室（JPL）期間，主導多項火星探測任務。他認為「不管是大同電鍋還是探索太空，都是需要耐性的基本功」，勉勵畢業生成為有責任感的優秀工程師，用科技和知識服務別人。

曾主導NASA火星任務 劉登凱獲頒大同大學名譽博士

大同大學於今年畢業典禮頒授名譽博士學位給電機系校友劉登凱，曾在美國NASA任職多年並主導多項火星探測任務的劉登凱，勉勵畢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。