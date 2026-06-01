黃仁勳揭未來AI人才樣貌 文藻300師生追直播搶修職場生存課

「Jensanity」仁來瘋熱潮吹進校園，文藻外語大學今天同步直播NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳於GTC Taipei主題演講，吸引超過300名師生與校友到場，校長莊慧玲說，這不只是觀看一場科技界年度盛事，更是提前掌握未來人才趨勢的一堂課。

黃仁勳在演講中指出，人工智慧正從生成式AI邁向代理型人工智慧（Agentic AI）新時代，AI不再只是回答問題，而是具備推理、規畫與執行能力的數位工作者，能自主完成複雜任務，而AI正在快速進入各行各業，未來職場最需要的人才，將是懂得運用AI、與AI協作，能跨領域整合知識的人。

黃仁勳也描繪未來產業藍圖，從AI代理、AI工廠、智慧電腦到人形機器人與物理AI，全球正進入新一波產業革命，他強調，AI不會取代所有工作，但會善用的人將取代不會使用的人，未來人才必須具備跨域應用能力。

莊慧玲表示，AI正在重塑教育與產業生態，文藻近年積極推動AI轉型，除了培養學生科技素養，更希望結合文藻深厚的語言與人文優勢，培育具備國際溝通力、跨文化理解力與AI應用能力的新世代人才，她認為，掌握科技趨勢是第一步，如何善用AI解決問題、創造價值，才是競爭力關鍵。

為迎接AI時代，文藻成立AI創新發展中心，整合語言教育、文化內容與數位科技資源，推動跨域課程與實作計畫，累計吸引近千人次師生參與，學校也陸續加入TAICA聯盟、與台灣人工智慧學校合作，將AI教材導入課程與教師培訓。

此外文藻數位內容應用與管理系建置GAI-3D設計實驗室，導入搭載NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡的高效能工作站及NVIDIA Omniverse平台，讓學生能接觸生成式AI、3D設計與數位內容創作等最新技術，縮短學用落差。

文藻外語大學今天同步直播NVIDIA執行長黃仁勳於GTC Taipei的主題演講，吸引超過300名師生與校友到場。圖／文藻外語大學提供

文藻外語大學今天同步直播NVIDIA執行長黃仁勳於GTC Taipei的主題演講，吸引超過300名師生與校友到場。圖／文藻外語大學提供